Кристина Майнина: в наших силах – снизить утечку умов из Чувашии

Одним из стратегических ресурсов развития ИТ-отрасли является наличие квалифицированных кадров, а основной источник их пополнения – система образования. Некоторые высокотехнологичные компании Чувашии, понимая всю сложность кадровой ситуации в отрасли, присматривают себе специалистов еще со школьной скамьи, активно участвуют в процессе их «воспитания» в рамках интеграции в образовательный процесс на всех его уровнях по принципу «the sooner the faster». Все это способствует решению задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Также практикуется анкетирование школьников с целью определения их жизненных приоритетов, главных ориентиров при выборе профессии, ожиданий от своего будущего места учебы/работы, отношения к сфере информационных технологий. Подобная аналитика способствует принятию обоснованных решений в области формирования квалифицированного кадрового обеспечения отрасли.

Последний опрос среди школьников провела компания «Кейсистемс» в мае текущего года. Помощь в его организации оказали инициативные ребята Лицея Академии Яндекса. Главными задачами анкетирования было выявление причин оттока потенциальных ИТ-специалистов из региона и определение доминант в профориентационной работе с обучающимися с учетом их ценностей и приоритетов. В интервьировании приняли участие 4795 учеников 8–11-х классов из 48 образовательных учреждений Чувашии.

Желание стать ИТ-специалистами высказали 41,6% опрошенных. 67,7% обучающихся заинтересованы в целевом обучении.

Те, кому интересно ИТ-образование, назвали главными приоритетами при выборе образовательного учреждения обучение на бюджетной основе, современные образовательные программы и процесс, а также комфортность и техническую обеспеченность учебных аудиторий.

24% респондентов, желающие связать жизнь с передовыми технологиями, хотят после окончания школы уехать в Москву, но по сравнению с 2021 г. их доля сократилась в 2 раза. 36%, планирующие уехать из г. Чебоксары после школы, могут изменить решение, если получат предложение о перспективном месте учебы и гарантированно привлекательном месте работы в регионе, 44% учеников подумают над таким предложением.

Опрос показал, что уровень желаемого дохода в 2022 г. увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.

Ключевыми мерами, способствующими сохранению квалифицированных ИТ-специалистов в Чувашской Республике, по мнению обучающихся, являются повышение заработной платы и улучшение условий работы.

Среди девочек самыми популярными ИТ-направлениями стали web-дизайн и профессии, находящиеся на стыке ИТ с другими науками, а для мальчиков — ИТ-разработка и web-дизайн.

Юные респонденты также поделились мнением относительно учебных заведений и ИТ-компаний Чувашии, назвали предприятия мечты, в которых хотели бы работать.

Детально ознакомиться с результатами анкетирования можно здесь.

Минцифры Чувашии.