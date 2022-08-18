Жители Чувашии могут выиграть путешествие на Байкал

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники запущен Всероссийский экологический конкурс «Береги берег».
Принять участие в Конкурсе очень просто:
- Придите на берег любимого водоема и признайтесь ему в любви, показав сердце на его фоне.
- Разместите фотографию на своей странице в Одноклассниках или Вконтакте до 29 августа 2022 года.
- Еще важно начать свой пост со строк «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж.
Жюри конкурса отберет 20 лучших работ по следующим параметрам:
1) Креативность;
2) Оригинальность – конкурсные фото/видео исполнены непосредственно для челленджа и до этого нигде не размещались;
3) Наличие чистого берега на фото;
4) Количество репостов/лайков к конкурсной работе участника.
Приз за 1 место — туристическая поездка на Байкал на двух человек, за 2-е место — ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. Остальные 18 победителей получат сертификаты на сеанс флоатинга.
Организаторами челленджа выступают Медиагруппа «Комсомольская правда», Минприроды РФ и Акция «Вода России».