Жители Чувашии могут выиграть путешествие на Байкал

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники запущен Всероссийский экологический конкурс «Береги берег».



Принять участие в Конкурсе очень просто:

Придите на берег любимого водоема и признайтесь ему в любви, показав сердце на его фоне. Разместите фотографию на своей странице в Одноклассниках или Вконтакте до 29 августа 2022 года. Еще важно начать свой пост со строк «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж.

Жюри конкурса отберет 20 лучших работ по следующим параметрам:

1) Креативность;

2) Оригинальность – конкурсные фото/видео исполнены непосредственно для челленджа и до этого нигде не размещались;

3) Наличие чистого берега на фото;

4) Количество репостов/лайков к конкурсной работе участника.



Приз за 1 место — туристическая поездка на Байкал на двух человек, за 2-е место — ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. Остальные 18 победителей получат сертификаты на сеанс флоатинга.



Организаторами челленджа выступают Медиагруппа «Комсомольская правда», Минприроды РФ и Акция «Вода России».