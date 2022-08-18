Дмитрий Прокопьев из Вурнарского района примет участие в Гран-при по шахбоксу 17 сентября

Воспитанник отделения бокса Детско-юношеской спортивной школы «Рассвет» Вурнарского района Дмитрий Прокопьев будет защищать спортивную честь Чувашии на Гран-при по шахбоксу 17 сентября.

Право представить республику подопечный Геннадия Егорова выиграл по результатам прошедшего отбора. Дмитрий является кандидатом в мастера спорта по боксу, чемпионом Чувашии 2021 года. Кроме того, он на достойном уровне играет в шахматы.

На сегодняшний день наш земляк ведет усиленную тренировку – как силовую, так и интеллектуальную, ведь по правилам шахбокса спортсмен может одержать победу как в боксерском поединке, так и в шахматной партии.

Впереди у Дмитрия – месяц подготовки. Гран-при по шахбоксу пройдет 17 сентября на Красной площади г. Чебоксары в рамках Суперфиналов чемпионатов России по шахматам, которые республика примет 10-23 сентября. Будет организована фан-зона, установлен ринг и большой экран, где для комфорта болельщиков будет вестись прямая трансляция соревнований.

Конкуренцию спортсмену из Чувашии в этот день составят титулованные бойцы Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Челябинска.

Минспорта Чувашии.