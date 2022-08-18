В Чувашии на три недели закроют леса

С 28 августа леса Чувашии закроют для посещения, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Новый режим вводится в связи с высокой пожароопасной обстановкой. Он продлится по 17 сентября включительно. На это время ограничивается пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств. Запрет не распространяется на работников леса.

«С целью контроля по соблюдению ограничений на территории Чувашской Республики будет обеспечено перекрытие лесных дорог шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов», — отмечает министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

чувашинформ.рф