Центр производства полуфабрикатов для питания школьников заработает в Чувашии осенью

Красноармейский и Аликовский районы Чувашии войдут в пилотный проект по организации питания школьников с помощью Центра производства полуфабрикатов, который будет создан в республике в новом учебном году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Олег Николаев в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Мы планируем уже в этом году пилотным проектом охватить два муниципальных образования — Красноармейский и Аликовский районы республики. Это мы хотим начать совместно с Чувашпотребсоюзом, который имеет достаточно большой опыт кооперации и объединения большого количества участников», — сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что наработки на опыте двух муниципалитетов позволят за год проработать офсетный контракт. В дальнейшем его предполагается распространить на всю республику. «Я думаю, что другие регионы сами будут заинтересованы в аналогичных программах. Очевидно, что каждый регион хотел бы максимально использовать для этих целей свои внутренние ресурсы и, естественно, мы ничем здесь не отличаемся», — пояснил глава Чувашии.

По его словам, в дальнейшем речь идет не только об организации с помощью такого центра питания в школах, но и в других социальных учреждениях. «Через такую организацию работы <…> необходимо обеспечить детей и <…> потребителей, которые у нас являются пациентами учреждений здравоохранения, социальной сферы, горячим питанием, безопасной и качественной едой», — добавил Николаев.

Глава Чувашии также отметил, что изготовление полуфабрикатов на одной производственной площадке, а затем их доставка для приготовления на места — в школы, в учреждения здравоохранения, социальной сферы — позволит эту задачу решить. «С другой стороны, это позволит существенно оптимизировать количество работников в системе обеспечения питания в этих учреждениях, а самое главное — организовать должный контроль в этой цепочке. <…> Такая организация работы за счет внутренних операций позволит нам использовать сырьевую продукцию, которая производится в Чувашской Республике. <…> И, тем самым, мы вовлечем в производственный оборот большое количество хозяйствующих субъектов и создадим для них рынок сбыта», — сказал он.

Николаев добавил, что принятие решения об уменьшении порога офсетных контрактов с 1 млрд рублей до 100 млн рублей позволяет республике использовать этот инструмент для реализации поставленной задачи. «До этого было очень сложно найти инвестора, который бы рискнул, а мы не имели инструментов для гарантирования ему сбыта по этим категориям. <…> Учитывая, что у нас за счет бюджета и средств предприятий на обеспечение питания в названных учреждениях тратится примерно около 3 млрд рублей, это достаточно прогнозированный объем сбыта. Тут просчитывается уже финансовая модель и понятная экономика для инвестора», — пояснил глава республики.

Форум «Армия-2022» начался 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.

Источник: cap.ru.