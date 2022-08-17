Жители Чувашии через портал госуслуг направили более 8,5 тыс. обращений

Почти во всех субъектах страны работает единое окно взаимодействия с государством — платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС).

За I полугодие 2022 года россияне направили более 1,65 млн запросов через ПОС. За аналогичный период Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал и обработал 8 732 сообщения.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы четко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Благодаря системе ПОС можно не только направить обращение, но и принятьучастие в опросах, проголосовать за важные социальные проекты, высказать позицию по проектам нормативных актов. Также платформа облегчает гражданину взаимодействие с государством, упрощает поиск ответственных лиц и повышает оперативность доведения до них информации.

«Портал обратной связи – этот тот уникальный инструмент, тот ключ, который открывает перед простыми гражданами двери в органы власти. Он позволяет обратиться в любое ведомство с вопросом, жалобой, предложением, инициативой, и можно быть уверенным, что тебя услышат. Никаких сложных процедур, все просто, понятно, дистанционно. Гражданам нужно максимально использовать этот ресурс, ведь в нем – сила, направленная на улучшение качества жизни!», — говорит министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Жители региона отмечают, что платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет получить ответ на свой запрос удобно и быстро.

«Я часто обращаюсь к органам власти с помощью платформы. Портал обратной связи очень удобен в использовании. За статусом обработки обращения можно следить в личном кабинете, также можно оценить качество полученного ответа, — говорит жительница г. Чебоксары Кристина Невметова.