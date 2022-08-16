Чувашия получит самую большую субсидию Правительства России среди 59 регионов

Средства единой региональной субсидии, 3,3 млрд рублей, в 2023 году распределили между 59 регионами. Наибольшую сумму 142,4 млн рублей получит Чувашия. Отметим, что в прошлом году республика получила более 13 млн рублей.

Как отметилвице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, единая региональная субсидия позволит возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности. Это поможет реализовать проекты, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала регионов.

«Существенный рост объемов единой региональной субсидии в сравнении с прошлым годом, думаю, обусловлен тем, насколько эффективно нам удалось наладить взаимодействие с федеральным центром и с предприятиями региона. Первое полугодие текущего года показало, как важно держать связь с ними, активно консультироваться, исчерпывающе давать информацию федеральному центру о том, с какими сложностями сталкиваются наши предприятия. Работа выстраивается действительно оперативнее и эффективнее, предприятия это чувствуют, с ними мы тоже наладили качественный диалог», — отметил министр. Этот уровень взаимодействия Минпромторг России отразил в последнем рейтинге региональных профильных министерств. — У нас достаточно высокий показатель по взаимодействию с федеральным министерством и ФРП России, мы заняли 14 место среди более 70 регионов», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

«Средства пойдут на комплекс мер по обеспечению устойчивости чувашской экономики в условиях санкций, в том числе и на те меры, которые мы оперативно выработали в диалоге с предприятиями», - поделился министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев. В частности, средства распределятся на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования и на компенсацию затрат закупки технологического оборудования, в том числе по лизинговым программам.

«Помимо этого в 2023 году мы инициировали запуск еще одной новой программы субсидирования, которая будет направлена на возмещение части затрат предприятий обрабатывающей промышленности, связанных с приобретением нового оборудования. Мы также готовим два новых порядка на предоставление займов для резидентов технопарков и для управляющих компаний под развитие инфраструктуры промышленных площадей», — поделился министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Источник: minprom.cap.ru.