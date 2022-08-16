Семьи добровольцев батальона «Атăл» возьмут на особый контроль

Детям бойцов — стипендии и горячее питание

Подводя итоги прошлой недели, руководитель региона Олег Николаев сообщил, что наряду с уже существующей поддержкой бойцов батальона «Атăл» в ближайшее время будут приняты дополнительные меры. Речь идет о предложении назначить детям-школьникам добровольцев именную стипендию Главы Чувашии. Также Олег Алексеевич высказался, что, возможно, такую поддержку окажут и детям погибших участников спецоперации.



Вчера инициативу руководителя региона обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства республики. «В рабочем порядке размер стипендии согласуем. Прошу Минобразования Чувашии совместно с Минтруда Чувашии до конца этой недели подготовить соответствующий проект указа», — поручил первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков. И напомнил о просьбе Олега Николаева обеспечить всеми возможными мерами господдержки семьи участников спецоперации. «Важно взять на особый контроль семью каждого участника боевых действий, даже если он погиб, составить пофамильные списки, чтобы оказать людям максимальную помощь», — обратился первый вице-премьер к руководителям ведомств.



Помощь окажут в устройстве ребятишек в садики и школы. Также, по данным пресс-службы администрации Главы Чувашии, школьникам готовы предоставить двухразовое горячее питание. «Наша святая обязанность — обеспечить эти семьи максимальным вниманием и поддержкой», — акцентировал внимание Михаил Ноздряков.



Отметим, в регионе продолжается формирование именного батальона «Атăл» для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. Как писал ранее Глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале, «люди, которые уже заключили контракты, удовлетворены результатами и своими ожиданиями». На сегодня каждому, кто заключает контракт, в два этапа выплачивается денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, новобранцы обеспечиваются дополнительными средствами амуниции, что тоже имеет весьма важное значение.

По словам первого заместителя руководителя администрации Главы Чувашии — начальника управления внутренней политики Владимира Степанова, органы власти активно подключились к работе по оказанию поддержки семьям добровольцев. Свою помощь уже предложили волонтеры «Молодой гвардии» «Единой России».

Источник: sovch.chuvashia.com.