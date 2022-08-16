Матерей удостоят высокой награды «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей, установив для них единовременную выплату 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что при присвоении звания, кроме денежного поощрения в размере 1 млн рублей, будут вручаться грамота и орден «Мать-героиня». Знак особого отличия при этом установлено носить на левой стороне груди, выше других госнаград России и СССР, но после золотой медали «Герой труда РФ». Орден при этом будет представлять собой пятилучевую звезду из золота с бриллиантом и эмалью.

Кроме того, в соответствии с документом, при награждении медалью ордена «Родительская слава» одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.

Указ вступил в силу со дня его подписания 15 августа 2022 года

Отметим, последний раз женщины в нашей стране награждались званием «Мать-героиня» 14 ноября 1991 года.

Источник: cap.ru.