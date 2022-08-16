Кристина Майнина: необходимо упростить процедуру выдачи электронной цифровой подписи самозанятым

Механизмы выдачи электронной цифровой подписи самозанятым для совершения юридически значимых действий обсудили 15 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства Чувашской Республики.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина сообщила о проблеме, с которой сталкиваются самозанятые (владельцы личных подсобных хозяйств) при получении средств федеральной субсидии в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Самозанятые должны подписать соглашение на получение средств федеральной субсидии в системе «Электронный бюджет» посредством усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При этом они не входят в число тех, кто может получить эту услугу бесплатно в Удостоверяющем центре ФНС России, и тех, кому УКЭП может быть выдана при открытии счета юридического лица в некоторых банках (в частности, Сбере).

Стоимость электронной подписи — от 2,5 тыс. рублей. Помимо этой суммы самозанятому нужно будет приобрести лицензию на право использования средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро стоимостью 2700 рублей — без него использование электронной подписи невозможно.

Кристина Майнина рассказала о мобильном приложении «Госключ», в котором бесплатно создается сертификат электронной подписи пользователя. Его могут получить все, у кого есть подтвержденная учетная запись Госуслуг с внесенным номером телефона. По словам министра, в настоящее время Госключ не интегрирован с системой «Электронный бюджет». «Мы провели предварительные переговоры с Минцифрой России относительно возможной интеграции, они готовы обсудить этот вопрос с Минфином России, который является оператором системы «Электронный бюджет», — указала она.

Кристина Майнина сообщила, что в настоящее время предварительно проработан вопрос выдачи электронной подписи в коммерческих удостоверяющих центрах по льготной цене до 1000 рублей. Она также предложила организовать выдачу УКЭП в многофункциональных центрах (МФЦ), чтобы избавить самозанятых от необходимости специально за получением УКЭП выезжать в Чебоксары. «Для того, чтобы самозанятые не тратили средства на дополнительные лицензии на СКЗИ, считаем необходимым организовать в муниципалитете автоматизированные рабочие места с предустановленной и настроенной СКЗИ для использования самозанятыми владельцами ЛПХ в системе «Электронный бюджет» и оказать им в муниципалитетах консультационную поддержку при подписании соглашений, — резюмировала она.

Минцифры Чувашии.