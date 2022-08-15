Что делать с владельцами заброшенных участков?

Мой сосед по даче давно не обрабатывает свои сотки. Участок стоит заброшенный, зарастает бурьяном. Семена сорняков летят ко мне на грядки. Какие действия можно предпринять в отношении таких хозяев? Может ли земельный инспектор привлечь владельца к ответственности?

С уважением, Наталья Семенова.

Отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Чувашии Сергей Мулюков.

Росреестр не уполномочен в этом случае привлекать к ответственности. Многие считают, что заброшенные участки попадают под нарушение — «неиспользование земельного участка по целевому назначению», но по закону садовый или огородный участок предназначен для отдыха граждан, выращивания сельхоз культур, строительства определенных построек и т.д. Такие участки можно использовать и исключительно для отдыха, и владельцев никто не обязывает выращивать там капусту или картошку. Поэтому Росреестр не сможет их привлечь. Фактически они не нарушают земельное законодательство.

Вместе с этим следует отметить, что правообладатели садовых и огородных земельных участков обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на своих участках. Эти требования прописаны в Правилах противопожарного режима РФ и за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. По факту нарушения необходимо обратиться в органы пожарного надзора.

Есть еще один способ борьбы с заброшенными участками, но подходит он только в том случае, если владельцев совсем нет. Здесь нужно работать вместе с председателем садоводческого товарищества, который соберет всю необходимую информацию по участку и обратится в администрацию. Администрация через суд признает это имущество выморочным, оформит права на себя и сможет распорядиться участком. Такая практика в Чувашии уже имеется и механизм вовлечения неиспользуемых земельных участков в оборот уже есть.

Обратите внимание, что такая схема действует только в случае отсутствия наследников. А также если в предусмотренный законом 6-месячный срок никто с заявлением о принятии наследства к нотариусу не обратился. Тогда недвижимость умершего считается выморочной и переходит в порядке наследования в муниципальную собственность.

Хотелось бы напомнить всем собственникам земельных участков о необходимости оформления прав на свое имущество, о проведении межевания. Потратив свое время и средства сегодня, вы обезопасите себя и своих близких в будущем. Мы ежедневно сталкиваемся с теми, кто когда-то махнул на оформление рукой, а сегодня вынужден бегать по судам и доказывать свое право на владение имуществом. И у некоторых это не получается, они остаются ни с чем.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.