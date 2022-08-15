Сколько стоит собрать ребенка в школу в новом учебном году

Подготовка школьника к 1 сентября – дело хлопотное и затратное. В прошлом году, по данным Росстата, затраты на сборы в школу ребенка были: 19,6 тысяч рублей на мальчика и 24,1 тысячи на девочку. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году, эксперты пока не посчитали, но не исключено, что стоимость школьных сборов по сравнению с прошлым годом возросла. Попробуем разобраться, на чем можно сэкономить, а каких затрат избежать не удастся.

Школьная форма. Работающий способ сэкономить – покупать форму или костюм не на один год. Но для этого она должна быть не впритык и с запасом по длине. А вот на качестве ткани и пошива экономить не стоит. Это не значит, что чем дороже форма, тем лучше. На ценообразование влияет бренд, магазин и многие другие факторы. Главное, чем стоит руководствоваться при выборе, – это комфорт ребенка. Отдельным пунктом расходов идет физкультурная форма.

Рюкзак. Хороший рюкзак должен быть не просто легким и вместительным, но и удобным. Также стоит позаботиться о том, чтобы детский позвоночник не получал дополнительную травматическую нагрузку. Хороший, отвечающий ортопедическим требованиям рюкзак, в среднем стоит 3 000-5 000 рублей. Также придется приобрести тетради и необходимые канцелярские принадлежности (стоимость базового набора канцелярии от 500 до 1 500 рублей). Несмотря на то, что большинство учебников детям выдают в школе, родителям приходится дополнительно покупать контурные карты, атласы, рабочие тетради, сборники по экзаменационным предметам.

Гаджеты. В случае, когда имеет место переход на дистанционную форму обучения, к набору необходимых электронных помощников можно отнести компьютеры, планшеты или ноутбуки. Их приобретение лучше планировать заранее, чтобы к началу учебы не переплачивать или вовсе не остаться без покупки. Если в семье несколько детей, то иногда может возникнуть потребность обеспечить каждого ребенка своим отдельным местом и/или компьютером для учебы. В современном мире некоторые дети уже с первого класса пользуются мобильными телефонами или умными часами.

Как избежать лишних трат

каждый решает сам, но возможно, что приведенные ниже рекомендации, кому-то окажутся полезными:

проверьте остатки школьных принадлежностей: что-то можно использовать в новом учебном году;

можно использовать в новом учебном году; запросите заранее у учителя список необходимых вещей, чтобы не приобретать лишнего;

спланируйте бюджет на предстоящие покупки;

договоритесь о совместной покупке с другими классами. Можно получить хорошую скидку при покупке большой партии товаров;

сравнивайте цены в разных магазинах, покупайте на распродажах и по акциям;

покупайте онлайн, если есть возможность;

торгуйтесь, если делаете покупки на школьных базарах или рынках.

Чтобы собрать ребенка в школу, вы также можете обратиться за получением кредита «Хороший год»* в Банк «Пойдём!». Наши финансовые консультанты лично принимают решение по заявке на кредит, учитывая индивидуальные обстоятельства каждого заемщика.

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Режим работы:

ежедневно с 09:00 до 20:00

перерыв с 13:00 до 14:00

Пусть новый учебный год станет для ваших детей интересным и познавательным.

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