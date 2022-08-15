Получить статус самозанятого можно на госуслугах

Зарегистрироваться самозанятым стало проще. Предприниматели могут теперь подать заявление по постановке на учет через портал госуслуг. Об этом сообщили в минцифры.Сообщить об опечатке

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Ранее зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или уполномоченные банки.

«Налог на профессиональный доход» — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Самозанятые платят налог на профессиональный доход по льготной ставке: 4% — при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими.

Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, необходимо войти под своей учетной записью на портал госуслуг, выбрать услугу «Регистрация в качестве самозанятого», подтвердить паспортные данные и ИНН, выбрать регион места работы.

Налоговая рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. Уведомление о регистрации как самозанятого придет в личный кабинет госуслуг.

По данным ФНС, в России на конец февраля 2022 года было почти 4,3 млн человек, зарегистрированных в качестве самозанятых.

Ранее минцифры анонсировали возможность оформлять «европротокол» в случае ДТП при помощи приложения «Госуслуги Авто» без необходимости заполнять бумажное извещение и посещения страховой компании.

Источник: rg.ru.