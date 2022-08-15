Переселение граждан из аварийного жилья в Шумерле

В настоящее время на территории Шумерли реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы.

В рамках программы предусмотрено расселение 257 граждан, проживающих в 122 жилых помещениях, общей площадью 4,4 тыс. кв. метров (8 домов). Общий объем финансирования мероприятий составляет 184,4 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ – 141,8 млн. рублей.

Выбраны способы переселения граждан: приобретение жилых помещений у застройщика в строящихся домах (33 помещения), приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию (22 помещения), приобретение на вторичном рынке (2 помещения), выплата собственникам жилья возмещения за изымаемое жилье (1 помещение).

За период реализации программы в 2019–2021 гг. расселено 96 граждан, проживающих в 42 жилых помещениях, общей площадью 1,4 тыс. кв. метров (3 дома) на общую сумму 49,7 млн. рублей, в т. ч. за счет средств Фонда ЖКХ – 48,6 млн. рублей.

В рамках этапа 2022 года (2022–2023 годы) предусмотрено расселение 117 граждан, проживающих в 58 жилых помещениях, общей площадью 2,3 тыс. кв. метров (2 дома). Общий объем финансирования мероприятий составляет 94,1 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ – 93,2 млн. рублей.

11 августа в Шумерле в рамках реализации программы торжественно вручены ключи от 15 квартир гражданам, переселенным из ветхого жилья (д.25 по ул. МОПРа) общей площадью 0,7 тыс. кв. метров на общую сумму 29,6 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ – 29,3 млн. рублей.

В 2023 году в рамках этапа 2022 года необходимо переселить 82 гражданина из 42 жилых помещений общей площадью 1,6 тыс. кв. метров (1 аварийный дом, ул. Урукова, д.27) на общую сумму 64,5 млн. рублей. На сегодняшний день проведен аукцион на земельный участок под строительство многоквартирного дома, планируется заключение договора аренды на земельный участок, заключение муниципального контракта.

В период 2024–2025 гг. по решению судов Чувашской Республики в городе Шумерле необходимо переселить 44 гражданина из 22 жилых помещений общей площадью 0,7 тыс. кв. метров (3 аварийных дома) на общую сумму 40,6 млн. рублей.

Главой Чувашской Республики поставлена задача по досрочной реализации действующей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с тем чтобы приступить к реализации новой программы (01.01.2017 – 01.01.2021 гг.).

В указанный период на территории Шумерли признаны аварийными 61 многоквартирный дом общей площадью 21,7 тыс. кв. метров, 546 помещений, в которых проживает 1129 граждан.