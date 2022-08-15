Жителям Чувашии напомнили о разрушительном влиянии алкоголя на желудочно-кишечный тракт

Главный внештатный специалист по терапии и гастроэнтерологии Минздрава Чувашии, заведующий гастроэнтерологическим отделением — врач-гастроэнтеролог Лариса Тарасова: «Алкоголь и его суррогаты негативно влияют на все органы желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, нагрузку на себя принимают печень и поджелудочная железа. Кишечник, пищевод и желудок также не остаются «безучастными», развивается алкогольное поражение их слизистых оболочек. Что касается печени, то мы говорим о гепатитах, алкогольных циррозах, а цирроз — это необратимая ситуация, когда к здоровой печени уже не вернуться. Чем токсичнее алкоголь, особенно некачественный, тем, естественно, алкогольное поражение печени протекает более тяжело, более быстро, вплоть до летального исхода.

Алкогольные панкреатиты очень часто приводят к формированию тяжелого осложнения, панкреонекроза. Когда поджелудочная железа не выполняет свою функцию, увеличивается в размерах, отекает, разрушается. Её активные ферменты «выбрасываются» внутрь организма человека, в брюшную полость, «съедая» на своём пути все имеющиеся внутренние органы. Такой острый, тяжелый процесс в 90 % случаев также заканчивается летальным исходом. Частым осложнением формирования алкогольного панкреатита является образование кист в поджелудочной железе. Если киста небольшая, то поджелудочная железа справляется со своей функцией. Но если киста приобретает большие размеры, особенно если киста взаимодействует с протоком, то развивается так называемая внутрипротоковая гипертензия. Это тяжелый инструментально-лабораторный клинический синдром. В таких случаях пациент ощущает болевой синдром, у него нарушается процесс переваривания пищи. Также можно наблюдать вздутие живота, тошноту, повышенный метеоризм, рвоту. В совокупности этот синдром значительно нарушает качество жизни пациента».