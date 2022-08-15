График работы мобильных и стационарных пунктов вакцинации против COVID-19 с 15 по 21 августа

На сегодняшний день в стране отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. Это значит, что не стоит терять бдительность и нужно вовремя пройти ревакцинацию.
«Своевременная вакцинация защищает от тяжелых осложнений COVID-19. Но через полгода после вакцинации или после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией напряженность иммунного ответа к вирусу снижается. Для поддержания иммунитета на высоком уровне нужно проводить повторную вакцинацию. Ревакцинация необходима, вне зависимости от уровня антител. Это позволит сохранить и усилить надежную защиту от коварного вируса, в том числе и от его новых штаммов», — отмечает главный врач Центральной городской больницы Минздрава Чувашии Татьяна Маркелова.
Вместе со стационарными пунктами вакцинации работают выездные мобильные бригады. С графиком на территории Чувашии вы можете ознакомиться в нашей таблице.
|БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
|Работа пункта вакцинации (ул. Свердлова, д.2, каб.334) с 15.08 по 21.08:
Понедельник 15.08: с 8.00 до 14.00 часов;
Вторник 16.08 с 8.00 до 14.00 часов;
Среда 17.08: с 8.00 до 14.00 часов;
Четверг 18.08: с 8.00 до 14.00 часов;
Пятница 19.08: с 8.00 до 14.00 часов;
Суббота 20.08: с 8.00 до 13.00 часов;
Работа передвижных пунктов вакцинации (г.Шумерля и Шумерлинский муниципальный округ) с 15.08 по 21.08:
Понедельник 15.08: с 9.00 до 13.00 часов – д. Торханы;
Вторник 16.08: с 9.00 до 13.00 часов – р. Пинеры;
Среда 17.08: с 8:30 до 13.00 часов – д. Бреняши;
Четверг 18.08: — профдень;
Пятница 19.08: — с 8:30 до 13.00 часов – п.Красный Октябрь
Телефоны для справок: 8 (83536) 2-42-55, 2-21-26, 2-08-97.
Работа пункта вакцинации детей и подростков (ул. Ленина, 11, каб.234) с 15.08 по 21.08:
С понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов;
Телефон для справок: 8 (83536)22317.
Минздрав Чувашии.