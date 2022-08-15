График работы мобильных и стационарных пунктов вакцинации против COVID-19 с 15 по 21 августа

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии

Работа пункта вакцинации (ул. Свердлова, д.2, каб.334) с 15.08 по 21.08:



Понедельник 15.08: с 8.00 до 14.00 часов;

Вторник 16.08 с 8.00 до 14.00 часов;

Среда 17.08: с 8.00 до 14.00 часов;

Четверг 18.08: с 8.00 до 14.00 часов;

Пятница 19.08: с 8.00 до 14.00 часов;

Суббота 20.08: с 8.00 до 13.00 часов;



Работа передвижных пунктов вакцинации (г.Шумерля и Шумерлинский муниципальный округ) с 15.08 по 21.08:



Понедельник 15.08: с 9.00 до 13.00 часов – д. Торханы;

Вторник 16.08: с 9.00 до 13.00 часов – р. Пинеры;

Среда 17.08: с 8:30 до 13.00 часов – д. Бреняши;

Четверг 18.08: — профдень;

Пятница 19.08: — с 8:30 до 13.00 часов – п.Красный Октябрь

Телефоны для справок: 8 (83536) 2-42-55, 2-21-26, 2-08-97.



Работа пункта вакцинации детей и подростков (ул. Ленина, 11, каб.234) с 15.08 по 21.08:



С понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов;

Телефон для справок: 8 (83536)22317.