Программа для комфортной жизни

Почти год назад, в сентябре, дом шумерлинской семьи Касаткиных в микрорайоне «Кирпичка» стал первым в республике, подключенным к газопроводу по вступившему в силу 22 июня 2021 года федеральному закону о так называемой социальной газификации, или догазификации. Социальной она названа потому, что государство взяло на себя расходы по проведению газовой трубы до границы домохозяйства, а жильцам как собственникам участка нужно оплатить прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, приобрести и оплатить установку

газоиспользующего оборудования.

Закон о бесплатном доведении газа до участка был принят по инициативе «Единой России». Тема социальной газификации вошла и в народную программу партии. По ее инициативе и при поддержке правительства в большинстве регионов установлены льготы для определенных категорий граждан на приобретение ими газового оборудования. Одним из регионов является Чувашия, где недавним указом главы республики имеющийся перечень категорий граждан, имеющих право на господдержку по газификации индивидуальных жилых домов, расширен – в него включены члены семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Предполагается, что программа социальной газификации будет реализована в 2 этапа: работы по первому должны завершиться к 1 января 2023 года, второй охватит период до 2030 года.



По информации АО «Газпром газораспределение Чебоксары», общий потенциал догазификации в регионе оценивается в 6,7 тысячи домовладений. В настоящее время принято 4000 заявок на ускоренное подключение к газовым сетям, свыше 90 % их переведены в договоры, более половины — исполнены, то есть сети построены до границ земельных участков, а жители более 1 тысячи домовладений уже пользуются сетевым природным газом.



Активно ведется работа по догазификации и филиалом акционерного общества в Шумерле. Как рассказал нашей газете исполняющий обязанности руководителя филиала Дмитрий Леонтьев, в целом по состоянию на 9 августа в разработке находится 155 заявок от жителей города и района, из этого количества 116 заявок уже исполнены со стороны филиала, то есть газопроводы до границы участков проложены без привлечения денег домовладельцев. Последними объектами, к которым проложены трубы, стали домохозяйства по улице Луначарского в Шумерле, по улице Садовой в Ходарах и по улице Овражной в Бреняшах. А в 38 домов газ уже пришел.



Дмитрий Леонтьев напомнил о важных условиях участия жителей Шумерли и Шумерлинского округа в программе догазификации: населенный пункт должен быть газифицирован, на жилой дом и земельный участок под ним должно быть официально зарегистрировано право собственности, газ должен использоваться для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или профессиональной деятельности. Подать заявку на догазификацию можно через сайт АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (www.chsetgaz.ru), в филиале компании, в абонентском пункте поставщика газа, а также через портал единого оператора газификации (connectgas.ru), портал «Госуслуги» и МФЦ. Если потенциальный участник программы представит неполный комплект документов или данные будут заполнены некорректно, то рассмотрение заявки отложат на срок до 20 дней для предоставления полного пакета документов. Если в течение этого времени человек не представит его, то заявка будет аннулирована. Конечно, ничто не мешает человеку подать заявку повторно, когда все документы будут собраны.

В помощь населению

Льготы и скидки

Правительством Чувашской Республики регламентирована процедура назначения и предоставления отдельным категориям граждан компенсации части затрат на газификацию индивидуальных жилых домов, расположенных на территории региона. Компенсация части затрат на газификацию предоставляется труженикам тыла военных лет, ветеранам, гражданам, которым присвоен статус «дети войны», инвалидам, малоимущим, многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Для предоставления льгот необходимо обратиться в Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии.



Документы для подачи заявки

Вам понадобятся: паспорт собственника объекта капитального строительства и земельного участка; СНИЛС и ИНН; ситуационный план; документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на домовладение и земельный участок; согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства сетей газораспределения — если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя — в случае, если заявка о заключении договора подается представителем заявителя; расчет максимального часового расхода газа (не нужен, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. м/час).



Если домовладение расположено в границах СНТ

Доведение газопровода до границы садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества будет бесплатным, если оно расположено в границах газифицированного населенного пункта. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.



Как избежать обмана при подключении?

На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

По информации АО «Газпром газораспределение Чебоксары».