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В отпуске по уходу за ребенком может находиться не только мама, но и любой взрослый, кто за ним ухаживает. Например, папа или бабушка.

А еще они могут уходить в отпуск по очереди.

Пособие по уходу будет получать тот, кто сидит с ребенком — исходя из своего статуса и дохода.

Мама работает, безработная бабушка — с ребенком

У мамы зарплата 80 000 ₽. Если она уйдет в отпуск по уходу, пособие составит максимум 31 282 ₽ в месяц. Бабушке 50 лет — она не на пенсии, официально не работает, но имеет статус ИП и заплатила добровольные взносы. Семья решила, что с ребенком будет сидеть именно она. Мама выйдет на работу и сохранит свою зарплату, а бабушке ПФР назначит пособие по уходу как безработной — 7678 ₽.

Мама работает, бабушка — берет отпуск по уходу

Пока ребенку не исполнилось 6 месяцев, с ним сидела мама. При окладе 62 500 ₽ она получала пособие 25 000 ₽. Потом маме предложили повышение в должности — ее зарплата составила бы 75 000 ₽ с возможностью дистанционной работы. Зарплата работающей бабушки — 30 000 ₽. Отпуск по уходу оформит она и продолжит работать неполный день.

Мама выйдет на новую должность, а пособие бабушки от ФСС составит 40% от зарплаты — 12 000 ₽. Плюс зарплата за неполное время — 18 000 ₽. Бабушка не потеряет в доходе и сохранит рабочее место. Мама увеличит общий доход семьи и сможет развивать карьеру.

Отпуск по уходу за ребенком для папы

Если папа берет отпуск по уходу за ребенком, он может работать неполное время, получая одновременно зарплату и пособие из ФСС.

При этом рабочее время должно быть уменьшено не на 5 минут в день или 1 час в неделю, а настолько, чтобы хватало времени на уход. А пособие компенсировало бы утраченный заработок.

Например, папа получал зарплату 50 000 ₽. С рождением ребенка он берет отпуск по уходу и вместо 40 часов в неделю работает 25 часов. Зарплата папы пропорционально снизится до 31 250 ₽, а пособие составит 20 000 ₽. В итоге папа не потеряет в деньгах, хотя работать будет меньше.

Гарантии у папы в отпуске по уходу: работодатель не может отказать отцу в работе неполное время; папу нельзя уволить по инициативе работодателя, кроме ликвидации; при дистанционной работе тоже можно работать неполное время и получать пособие; отец в любое время может прервать отпуск по уходу и работать в обычном режиме. А отпуск оформит мама — ее пособие в 2022 году составит 7678 ₽.

Источник: Госуслуги: для родителей.