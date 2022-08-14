День строителя: кратко о важной профессии

В Чувашской Республике на 1 января 2022 года зарегистрировано более 2 тыс. строительных организаций, из них 84 % — представители малого бизнеса.



В сфере строительства, по данным обследования рабочей силы, в прошлом году трудились около 76 тыс. человек, или 13 % от занятых. Средний возраст специалистов – 40 лет. Большинство сотрудников (91 %) – мужчины.



В 2021 году введено в эксплуатацию свыше 3 тыс. объектов, из них 93 % — жилые здания. Организациями построено 50 многоквартирных домов, населением – более 3 тыс. жилых домов.

На 1 тысячу человек населения республики приходится 596 кв. метров введенного жилья, это на 25 % больше, чем в 2020 году. Среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю Чувашия в 2021 году поднялась на 4 позиции и заняла 5 место.



Построены дошкольные образовательные организации на 520 мест, общеобразовательные организации на 228 ученических мест, 53 фельдшерско-акушерских пункта, врачебная амбулатория, два плавательных бассейна. Введены хранилище для картофеля, цех убоя скота, помещения для крупного рогатого скота, птицы, зерносеменохранилища, силосные и сенажные сооружения.



Чувашстат.