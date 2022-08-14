Глава Чувашии поздравляет с Днём строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Благодаря вашему созидательному труду наши города и сёла становятся более современными и комфортными.

Бережно храня традиции, вы уверенно смотрите вперёд, внедряете новые стандарты деятельности и современные технологии.

Несмотря на непростые экономические условия сегодня, вызванные внешним санкционным давлением на нашу страну, именно ваша сфера демонстрирует рост объемов производства. Не вызывает сомнений достижение всех ключевых показателей ввода жилья для граждан.

С опережением проводим вместе с вами работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту важнейших для жителей республики объектов — больниц, школ, детских садов, домов культуры и социальных центров.

Особые слова признательности — нашим ветеранам, внесшим неоценимый вклад в развитие и становление строительного комплекса Чувашии, подготовку кадров и сохранение преемственности в профессии.

Желаю вам всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых свершений и побед, счастья и благополучия! Пусть результаты вашего труда на долгие годы станут предметом нашей общей гордости!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.