Путешествие в прошлое

Взявшись в конце прошлого года за разработку социально значимых проектов для конкурса грантов Минцифры Чувашии 2022 года, журналисты хотели найти какую-то изюминку в обыденности жизни нашей провинции и показать ее шумерлинцам. Когда мы зацепились за тематику краеведения и туризма и стали обдумывать, где же брать информацию, то практически в один голос назвали фамилию давнего друга газеты Анатолия Пояндаева. Постоянные наши читатели наверняка помнят статьи как о нем самом, так и о его деятельности, экспедициях, исследованиях и находках.

Три десятка лет Анатолий Никанорович собирает, изучает и несет в массы знания об истории и культуре чувашской глубинки. А хранит он эту старину в родительском доме в Пояндайкино, где создал частный музей. Вот туда-то мы и отправились 2 августа в сопровождении самого хозяина.

С улицы простой кирпичный дом с заросшим палисадом (в доме несколько лет никто не живет) ничем не привлекает внимания. Но стоит зайти во двор, как история словно окутывает тебя, глаз цепляет не старый дом и покосившийся сарай, а то, что висит, стоит, лежит рядом. Практически всё из дерева – потемневшее от времени, покрытое пылью, но дотронешься ладонью – тёплое, живое, будто и не было десятилетий и даже веков. Здесь всяческие корыта, кадки, ковши, резные наличники со ставнями и без, ткацкие станки, колеса, телега, в сарае – инструменты, многие из которые еще времен Первой мировой. «Когда задумывал создание музея, — рассказывает нам Анатолий Никанорович, — хотел устроить во дворе крытый навес, под ним расположить орудия труда секциями в зависимости от вида ремесла. Но оказалось финансово неподъемно. Так что пока вот так».



Зато в самом доме вещи размещены уже по направлениям. Прямо со входа встречают предметы, заботливо разложенные на старых школьных партах (сохраненных после закрытия местной школы) и развешенные на стенах, и о каждом из предметов их владелец может рассказать свою историю. «Вот смотрите, — Анатолий Никанорович водит пальцем справа налево по узору на деревянном хомуте, — это символизирует поле, пашню. А вот этот рисунок только с одной стороны. Что это и почему? Оказывается, этот символ – венец, то есть завершение, конец. А сам хомут праздничный, надевался на лошадь в честь Акатуя – окончания весенних полевых работ. Или вот донце (сиденье) прялки. Каждый элемент узора что-то да значил для мастера и владелицы, живших аж 200 лет назад». В общем, до сих пор не перестает краевед восхищаться смекалкой и мастерством предков, из куска дерева или металла изготавливавших хитроумные замки, механизмы для облегчения быта.

Следующая дверь ведет нас на маленькую кухню с печью. Здесь тоже всё заставлено старой утварью: посудой, маслобойками, бочонками и т.д. Затем переходим в основные комнаты, в которых выставлены чувашская одежда и предметы советской эпохи. Отдельной группой у окна собраны мебель и изделия из древесины, которые изготовил его отец. Кстати, в семье Пояндаевых мастерство деревообработки передавалось необычно — по восходящей линии, от сына к отцу. Отдельного внимания заслуживает большой чемодан с находками времен Великой Отечественной. Осколки снарядов, части амуниции, воинского снаряжения были привезены исследователем с Вахт памяти, из поисковых экспедиций в Ленинградской области. В старых сенях еще одна коллекция – фонарей и керосиновых ламп. И почти в каждом помещении сложены старые чемоданы. «В них-то я и привожу свои находки, — поясняет хозяин. – Практически все они заполнены вещами, многое еще не разобрал».



Частный этнографический музей в Пояндайкино, созданный усилиями всего лишь одного энтузиаста, наполнен таким богатством, которому завидуют даже государственные музеи. Часто к Анатолию Пояндаеву обращаются за помощью в организации тех или иных выставок, мероприятий, за редкими экземплярами. Он практически никому не отказывает, но предложения о передаче своей коллекции в дар кому-либо даже не рассматривает: это же дело всей его жизни, его детище! А если бы под музей нашлось просторное отремонтированное помещение, нашлись бы меценаты в помощь нашему исследователю и хранителю истории и культуры, это детище стало бы достоянием не только одной деревни, а города и всей республики.



Наше общение с Анатолием Пояндаевым не ограничилось посещением дома-музея. Он любезно пригласил нас на этноэкологическую экскурсию. Начался наш пеший маршрут с посещения родников, расположенных примерно в двух километрах от Пояндайкино, к северу-западу. В этой местности, рассказывает наш экскурсовод, недалеко друг от друга находятся семь ключевых источников. Лет 12-13 назад краевед лично исследовал каждый из них, вместе с добровольцами очистил от мусора, наваленных веток и камней.



А места здесь исторические! В конце 19 — начале 20 вв. на этом месте стоял деревянный женский монастырь. После Октябрьской революции монастырь был разрушен. В двадцатых годах 20-го века несколько монахинь решили переселиться поближе к святым источникам и в глухом лесу построили жилище. Образовалась пустынь с небольшим хозяйством, огородом и пашней. В 30-е годы начались гонения на церковь, многих из монахинь арестовали и сослали в лагеря как «врагов народа». Избу монастыря перевезли в деревню Тури Выла Аликовского района, где она сохранилась до сих пор. На месте монастыря была найдена икона Святого Ильи Пророка, в честь него и был назван главный источник. Позднее возле него был водружен деревянный крест, сооружены дубовый колодец и купальня.



Символично, что родник мы посетили 2 августа, в Ильин день. Несколько лет назад, продолжает свой рассказ краевед, вода была исследована специалистами шумерлинской санэпидстанции и признана безопасной. И вправду, водичка в роднике кристально чистая, вкусная, полезная и ледяная даже в самую жару. Святой источник посещают не только шумерлинцы, но и жители со всей республики.



Далее мы направились еще к одному уникальному месту пояндайкинской стороны — к сосне-старожилу «киремет». Представьте, в глубине смешанного леса стоит огромное дерево с дуплом посередине. Настоящий памятник природы! Согласитесь, немного в наших краях сохранилось деревьев, возраст которых исчисляется 250-ю годами. Длина окружности ствола — 435 см, высота – 20 м, диаметр — около 140 см.



Сосну-киремет Анатолий Никанорович помнит с детства. Около этого дерева местные жители молились божеству, просили высшие силы, чтобы они даровали им дождь во время засухи, защитили от болезней, пожаров, различных бед. Об этом гласит и табличка возле дерева: дерево-великан сохранилось потому, что возле него местные жители до середины XX века справляли языческие обряды, задабривали Киремет не насылать ненастья.



Есть поверье, что если прикоснуться к этому дереву, то оно даст силы и здоровье и исполнит самые сокровенные просьбы. В трудные времена сельчане клали к дереву монеты, яйца, привязывали к дереву полотенце. Отчасти эта традиция сохранилась и в наши дни: у подножия сосны лежали монеты и хлеб. Положили монетки и мы.



Это очень сильное место! И даже сегодня, констатирует краевед, местные жители с опаской относятся к нему. Сосну-старожила, рассказывает А.Н. Пояндаев, дважды поражала молния, но это дерево не сломило. Оно действительно поражает своим могуществом и какой-то таинственностью. Мы не преминули подойти и обхватить огромный ствол руками, удалось нам это только в три обхвата. В этом году дерево совсем подсохло. Если еще прошлым летом верхушки сосны обрамляли зеленые хвоинки, то теперь – лишь высохшие.



Пробирались мы лесом, оврагами и не могли не любоваться красотами родного края. Как всё-таки богаты наши леса! Здесь и грибы, и ягоды, и сосны, и дубы, и лиственницы. Щебечут птички на все лады, порхают бабочки, трещат кузнечики… В одном из оврагов даже услыхали хрюканье кабана, но решили его не беспокоить и поспешили дальше.



А разноцветье трав здесь какое! А аромат! Так хотелось всё вдохнуть и запомнить, по максимуму запечатлеть в своей памяти и на фотоаппарате.



Нашего проводника Анатолия Никаноровича Пояндаева можно слушать часами. Общаться с ним – сплошное удовольствие. Он любит малую родину каждой клеточкой своей души и отдается ей без остатка. Этот скромный, одухотворенный человек на протяжении многих лет по крупицам собирает народное наследие и щедро делится своими знаниями с земляками. Именно о таких людях говорят «уникальный человек». Уникальный своим неравнодушием и небезразличием к прошлому, настоящему и будущему.

Наталья Игнатьева, Ольга Дмитриева.







