Когда опека может не разрешить продать квартиру с детскими долями

Пока ребенку не исполнилось 18 лет, для продажи его доли в квартире или доме требуется разрешение органов опеки. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Опеке важно, что получат дети после того, как будет продано их жилье.

Вот несколько примеров, когда вероятен отказ в совершении сделки с детскими долями.

Покупка квартиры в строящемся доме

Пока идет стройка, у детей не будет нового жилья в собственности и, возможно, регистрации по месту жительства. Опека может посчитать, что права детей нарушены, а риски надолго остаться без жилья слишком велики.

Разрешение проще получить, если дом будет сдан, например, в ближайшие месяцы.



Дарение доли в другой квартире до продажи

Родители могут заранее подарить ребенку долю в другой квартире, но опека и даже суд, вероятно, не примут это во внимание и не разрешат продать квартиру. Потому что доля выделена до продажи. А значит, она у ребенка уже была и после отчуждения доли его жилищные условия не улучшатся. В таких случаях зачастую требуется положить деньги от продажи доли ребенка на его счет.



Покупка квартиры в ипотеку

Большинство банков не разрешает выделять доли детям до полного погашения ипотеки. Если семья окажется неплатежеспособной, банк заберет квартиру и дети останутся без жилья. Учитывая это, органы опеки отказывают в продаже детских долей и частичном погашении ипотеки на другое жилье.

Если семья деньгами от продажи жилья с детскими долями полностью погасит ипотеку, опека может разрешить сделку.



Покупка более дешевого жилья

Опека вряд ли разрешит продажу более дорогой квартиры и покупку более дешевой. Это могут посчитать ухудшением жилищных условий. Хотя будут иметь значение размер и стоимость детских долей.



Нет согласия второго родителя

Если второй родитель не умер, не лишен родительских прав или не пропал без вести, опека может потребовать его согласие на сделку с детскими долями. Решение будет зависеть от ситуации — иногда родители оспаривают отказ в суде, но есть случаи, когда сделать это не удается.



Планируется строительство дома, но нет участка

Иногда родители хотят продать квартиру, чтобы построить дом. Опека может отказать на том основании, что дом строить негде, а значит, сделка рискованная. Дети могут остаться без жилья.

По каждой конкретной ситуации лучше заранее обратиться за консультацией в орган опеки.

Источник: Госуслуги: для родителей.