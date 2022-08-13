Глава Чувашии поздравляет с Днём физкультурника

Уважаемые работники и ветераны физической культуры и спорта, спортсмены и приверженцы здорового образа жизни!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!

Чувашия имеет славные спортивные традиции и прочно закрепила за собой статус одного из самых спортивных регионов страны.

Сегодня каждый второй житель республики ведет активный образ жизни. Год от года к спорту приобщается все больше семей, детей, ветеранов, трудовых коллективов. Этому способствует развитая и доступная спортивная инфраструктура, которую мы продолжаем совершенствовать.

Благодаря участию региона в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» создаются условия для развития массового спорта и спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва республики.

Гордостью Чувашии являются спортсмены и тренеры, достойно представляющие свою малую Родину на всероссийских стартах. Своими победами и рекордами они мотивируют молодежь выбирать спорт и здоровой образ жизни.

Благодарю всех, кто имеет отношение к спорту: спортсменов и тренеров, ветеранов спортивного движения и любителей физической культуры. Вы вносите неоценимый вклад в формирование здоровой нации, укрепление и процветание нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, активного долголетия и новых достижений!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.