В Шумерле состоялся День физкультурника

Сегодня, как и каждый год во вторую субботу августа, в нашей стране отмечается День физкультурника. Его нельзя считать лишь профессиональным праздником работников физкультурно-спортивной отрасли. День физкультурника является​ значимым для большей части населения страны, так как в жизни многих людей физическая культура и спорт занимает важное место. День физкультурника – это праздник всех приверженцев активного, здорового образа жизни.​

​ ​ Старт спортивным мероприятиям в городе дал турнир по детскому дворовому футболу федерального партийного проекта «Детский спорт», который состоялся на стадионе «Труд» 12 августа. В турнире приняли участие пять детских футбольных команд.

​ ​ Спортивная программа 13 августа также началась на стадионе «Труд». Здесь стартовал Чемпионат и первенство Чувашской Республики по полиатлону. Около 50 многоборцев оспаривали звание сильнейших в личном первенстве.

​ ​ Так же в этот день на стадионе «Труд» любой желающий мог сдать тестовые испытания Комплекса «ГТО».

​ ​ В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в этот день оспаривали звание лучшей волейбольной дружины Шумерли. В​ турнире города по волейболу среди любительских команд победу одержала команда КАФ.

На втором месте — команда ШЗСА, на третьем — команда третьей школы.

Центр детского творчества в этот день стал местом проведения открытого городского турнира по быстрым шахматам. Торжественное открытие состоялось в фойе ЦДТ. Его открытие​ посетил Президент Федерации шахмат Чувашской Республики Михаил Мельник.

Шахматисты боролись за участие в сеансе одновременной игры с лучшими гроссмейстерами страны, который состоится в Шумерле 17 сентября.

​ По завершению всех спортивных мероприятий победители и призеры соревнований были награждены призами и грамотами отдела физической культуры и спорта администрации Шумерли.​ Все участники спортивных мероприятий получили колоссальный заряд бодрости и энергии.

​ А шумерлинские футболисты сегодня спортивный праздник отмечают в столице республики. На стадионе «Олимпийский» взрослая футбольная команда ФК «Шумерля-ШЗСА-Порецкое» принимает участие в финальном матче Кубка Чувашии по футболу сезона 2022 года. Соперником нашей команды является цивильский «БоМиК». Пожелаем нашим ребятам удачи!

Марина Ветликова.























