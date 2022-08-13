Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения по уже сложившейся традиции специально к 1 сентября проводит акцию «Помоги собраться в школу».



Любой желающий может внести свой вклад в поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята будут рады любой помощи: канцелярским товарам, портфелям, сезонной обуви, одежде, игрушкам и т.д. Также можно оказать адресную помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке.



Помощь принимается с 8.00 до 17.00 час. по адресу:

г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9.

Телефоны для справок: 8(83536) 2-91-27, 2-69-11, 2-05-36.