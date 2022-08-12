Шумерля начинает готовиться ко дню рождения

В этом году День города шумерлинцы отпразднуют 10 сентября, но традиционно праздничные мероприятия начнутся раньше. Когда и какие, обсудили вчера члены оргкомитета на заседании в администрации Шумерли.

Предварительный план включил в себя подготовку к торжествам – санитарную уборку территории города, благоустройство, праздничное оформление улиц и площадей. За неделю до Дня города будет проведен общегородской субботник.



Площадками праздничных мероприятий в разные дни станут все общественные пространства (сквер им. В.М. Скаржевского, площадь им. А.Т. Речнова, сквер «Камчатка»), дворы многоквартирных домов в разных микрорайонах города, спортивные объекты, учреждения культуры, Центр детского творчества. Основное же действо состоится 10 сентября на центральной площади. А вот вопрос о парке пока остается открытым. Как известно, там сейчас кипят строительные работы, для посещения доступна лишь его часть от входа до детской площадки. Будет ли полностью ограничен вход в парк или будут выставлены ограждения и патрули для предупреждения захода празднующих в опасные зоны – окончательное решение оргкомитет обсудит на следующем заседании. Также станут известны подробности концертных программ на площадках.



Пока же администрация объявляет сбор предложений от горожан по содержанию праздника.

Наталья Игнатьева.