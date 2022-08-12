С новосельем!

По-настоящему историческое событие произошло вчера для 15 шумерлинских семей. Жильцам аварийного дома № 25 по ул. МОПРа в торжественной обстановке были вручены ключи от новеньких квартир в доме № 8 по ул. Францева. Поздравить новосёлов во двор дома прибыли заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов, глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, генеральный директор АО стройтреста № 3 Валерий Семёнов.



Напомним, что в 50-квартирный дом с индивидуальным отоплением, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, в декабре прошлого года уже переселены 82 человека, ранее проживавших в аварийных домах по адресам: ул. Урукова, д. 17 и ул. Сурикова, д. 95.



Символично, что значимое событие для 35 шумерлинцев-переселенцев состоялось в преддверии Дня строителя – праздника представителей самой созидательной профессии на земле.

Любовь Кондрашкина:

«В доме № 25 по МОПРа мы прожили с мужем 30 лет.

Жили хорошо, пока дом не начал разрушаться.

В нашем подъезде рушился фундамент, зимой даже сходила крыша… Примечательно, что из квартиры № 14 мы переселяемся в квартиру № 14. Это счастливый знак! Здорово, что соседи остаются прежними. Ведь мы все так сдружились за эти годы».

Владимир и Надежда Мармышевы:

«Мы получаем 2-комнатную квартиру на втором этаже и очень счастливы. Немного грустно, конечно, покидать свой дом на МОПРА, 25, всё-таки мы там прожили огромную часть своей жизни — более трех десятков лет. Начинали, когда дом был бараком. Потом его переделали, сделали благоустроенным.

Жили хорошо до того момента, пока дом не стал приходить в упадок. Наша угловая квартира на втором этаже стала худой, зимой даже подушки примерзали к стене. Вот так и жили. Сегодня с нетерпением ждем получения ключей в этом красивом, добротном доме. Впереди нас ждут радостные хлопоты – переселение».

Олег Кушников:

«Жаль, что мой отец не дожил до этого светлого дня. Именно он завещал мне свою квартиру на МОПРа, 25 лет десять назад. Новую квартиру я еще не видел и нахожусь в приятном предвкушении. Сегодня я просто счастлив!»

Ольга Дмитриева.