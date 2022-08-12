Снова надеваем маски?

Не прошло и пары месяцев, как официально отменили масочный режим, а вирус снова напомнил о себе. На сайте стопкоронавирус.рф можно проследить оперативные данные по заболеваемости ковидом. Так, на 11 августа в Чувашии с начала пандемии выявлено 83 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 77 852 человек переболели ковидом. 4 658 человек скончались от осложнений после коронавируса.

За последние сутки выявлено 126 случаев COVID-19. 27 человек госпитализированы, 83 — выздоровели. Летальных случаев не было.

О том, как обстоят дела с заболеваемостью ковидом в Шумерле, мы поговорили с заведующей поликлиники ММЦ Надеждой Ларешиной.

Надежда Александровна, шумерлинцы тоже болеют?

К сожалению, да, болеют. Рост заболеваемости начался неделю назад. Если три недели назад заболевших было всего четверо, то на этой неделе наблюдается ежедневное прибавление заболевших в количестве 5-6 человек.Утром 11 августа наблюдающихся с подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции было 26 человек.

А с чем связан рост заболеваемости?

Как утверждают иммунологи, в первую очередь, это связано с распространением новых подвариантов штамма «Омикрон» коронавируса. Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, обладает большей заразностью.

Как протекает нынешнее заболевание?

Надо отметить, что в большинстве случаев протекает заболевание достаточно легко, в форме ОРЗ. Случаев пневмонии мало, практически отсутствуют. Что касается симптоматики, то у больных наблюдаются першение и сильные боли в горле, сухой кашель, насморк, головные боли и общая слабость. Средняя температура тела может доходить до 38. У кого-то вообще может протекать без повышения температуры тела.

вообще может протекать без повышения температуры тела. То есть может быть так, что человек посчитает свое заболевание обычной простудой?

Может. Поэтому, чтобы не допустить распространения новой коронавирусеной инфекции, при недомогании нужно обращаться к врачу и соблюдать санэпидрежим. Если почувствовали недомогание, надо остаться дома и вызвать врача или же обратиться в так называемую «красную зону». Не стоит заниматься самолечением. Чтобы не стать разносчиком коронавирусной инфекции, при малейшем недомогании нужно соблюдать все противоэпидемические меры: носить защитную маску, соблюдать дистанцию.

Как будет работать медицинский центр, если количество заболевших резко увеличится?

Кабинет «красной зоны» у нас не прекращал своего существования, работал и во время спада заболеваемости. Туда направлялись больные с повышенной температурой и признаками ОРЗ. Пока он работает у нас в одну смену. Если же в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться, кабинет снова начнет работать в две смены. Увеличится количество выезжающих на дом врачебно-сестринских бригад.

Как обезопасить себя и своих близких от этой напасти?

Несмотря на отмену большей части ограничений, все же нужно помнить о неспецифической профилактике: мыть руки с мылом и использовать антисептические средства с содержанием спирта не менее 60 %, следить за чистотой окружающих предметов, особенно гаджетов, использовать маски в общественных местах. Желательно избегать скопления людей, а дома регулярно проводить проветривание и влажную уборку.

Лучший способ подготовиться к росту заболеваемости COVID-19 – уже сейчас пройти вакцинацию и ревакцинацию. Это касается и тех, кто уже переболел. Иммунитет в отношении коронавируса со временем угасает, поэтому необходима регулярная ревакцинация для того чтобы избежать повторных заражений.

В Шумерлинском ММЦ в наличии есть вакцина «Спутник V». После осмотра врачом, если не будет противопоказаний, можно будет вакцинироваться. Хочу отметить, что на этой неделе активность шумерлинцев по вакцинации увеличилась. Узнав из средств массовой информации о резком росте заболеваемости в Москве и Московской области, люди начали более серьезно подходить к этому вопросу. Кроме пунктов вакцинации для взрослых (ул. Свердлова, д. 2, каб. 334) и для детей (ул. Ленина, д.11, каб. 234), у нас работают и передвижные пункты вакцинации. График работы пунктов и выездов еженедельно размещается на сайте ММЦ и в соцсетях.

Марина Ветликова.