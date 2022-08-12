Почему отличница и активистка после 9-го класса решила получить среднее профессиональное образование?

Анастасия Фионина из села Порецкое училась в школе на пятерки, участвовала в олимпиадах по

6 предметам, входила в актив школы. Собиралась идти в 10 класс, но в июле бабушка, которую

волновало будущее внучки, увидела информацию о приеме на программы среднего профессионального образования в Чувашский государственный университет, и будущее резко изменилось. Оперативно собрали пакет документов, поехали в Чебоксары поступать в вуз.

Почему Настя решила поступить на СПО в ЧувГУ? Первая причина – статус студента вуза уже в 15 лет в сочетании с лекциями от университетских преподавателей и проживанием в общежитии. Вторая – качественное образование и возможность дальше получить высшее по ускоренной программе. Третья – нужная в обществе специальность – можно пойти работать уже после окончания СПО, через три года, пока одноклассники, оставшиеся в школе, будут привыкать к студенческой жизни. А четвертая – яркая студенческая жизнь, о которой так много рассказывала мама, выпускница исторического факультета ЧувГУ.



Сегодня Настя – староста группы. В потоке учатся ребята 15-16 лет со всей Чувашии и соседних регионов, поступившие после 9-го класса. Они получают специальности бухгалтера и финансиста, учиться тут всего 2 года 10 месяцев. А еще здесь учатся молодые люди, поступившие после 11-го класса – их учебная программа длится всего 1 год 10 месяцев и доступно заочное обучение.

Для поступления на СПО не требуются результаты ЕГЭ – только документ об образовании.

Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.

СПО – хорошая возможность получить образование тем, кто недобрал баллы при поступлении на бюджет в вузы, или получил результаты ЕГЭ ниже минимума, или вообще не планировали его сдавать. Это касается не только сегодняшних выпускников школ, но и тех, кто уже в зрелом возрасте понял, что школьного образования для карьерного роста мало, а сдавать ЕГЭ нет сил и желания.



В этом году ЧувГУ принимает на обучение по программам СПО экономического факультета — «Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы» — и юридического факультета — «Право и организация социального обеспечения» и «Право и судебное администрирование». Стоимость обучения минимальная – от 45 тысяч рублей в год, а при хорошем среднем балле аттестата можно получить скидку от 10 до 20 процентов.

При наличии свободных мест прием документов продлится до 24 ноября.

Настя Фионина довольна своим выбором и статусом студентки вуза. Занятия проходят в аудиториях и лабораториях университета, в спортивных залах и на открытых университетских площадках. Студенты СПО – полноправные участники жизни вуза, 21 спортивная секция и 24 творческих студии открыты для посещения. Огромный выбор возможностей – вот что нравится ребятам.

После окончания СПО Настя планирует продолжить учебу по специальности уже на дневном отделении вуза, куда она поступит без экзаменов и на индивидуальную программу.



Для тех, кого заинтересовала история Насти, – телефон экономического факультета:

8 953 014 10 74, куратор Елена Юрьевна.

Телефон юридического факультета – 8 917 666 01 55, куратор Жанна Сергеевна.

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