Жительница Шумерли Ольга Кузнецова выбрала несвойственную для женщин профессию. Она – сварщица.
Девушка работала маляром на машзаводе, но мысли обучиться чему-то новому её не покидали. Тогда она обратилась в кадровый центр города Шумерли.
Благодаря программе Минтруда Чувашии Ольга бесплатно прошла профобучение в центре «Нива», за 3 месяца изучила основы профессии электрогазосварщика. Сейчас трудится на комбинате автомобильных фургонов.
«Я даже не могла себе представить, что сварка – это настолько тонкая, почти ювелирная работа. Главное – не бояться делать то, что тебе интересно и действительно нравится», – говорит Ольга.
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Обращайтесь в центр занятости населения.
Источник: телеграм-канал «Чувашия. Сегодня».