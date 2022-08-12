Кристина Майнина: «Малый бизнес и промышленность Чувашии станут ближе к «цифре»

Развитие бизнеса, промышленных предприятий и IT-компаний Поволжья стало ключевой темой повестки межрегиональной форсайт-сессии «Поволжье – опорный край цифровой, экологической и экономической суверенизации страны». Российские эксперты в области развития и цифровизации бизнеса поделились эффективными инструментами модернизации малого и среднего предпринимательства. Форсайт-сессия состоялась под эгидой Минцифры, Минпромэнерго и Минэкономразвития региона в рамках второго блока цифровых прокачек в Чувашии.

Где найти финансы на цифровизацию? Этот главный вопрос волнует госведомства и компании сегодня. «Основной посыл форсайт-сессии – рассказать участникам, как получить финансирование на проекты цифровой трансформации. Для этого мы пригласили представителя фонда РФРИТ, который расскажет, как получить поддержку на реализацию отечественных ИТ-проектов. Среди спикеров сессии также есть успешные бизнесмены, владеющие хорошими кейсами и знающие основные тренды в конкретных областях. Сегодня каждый сможет лично пообщаться с экспертами и найти ответы на проблемные вопросы», — отметила на открытии мероприятия министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.



С помощью «цифры» предприятия смогут улучшить свои показатели, оптимизировать процессы технологического производства и управления данными. «Совместно с Минцифры Чувашии мы ищем пути, которые позволят сэкономить на внедрении цифровых технологий в отрасли промышленности и энергетики. На форсайт-сессии рассмотрим варианты решения, получим пищу для размышлений и дальнейших действий», — сообщил руководитель Минпромэнерго республики Александр Кондратьев.



Участники форсайт-сессии узнали о государственных мерах поддержки, которые имеются сейчас и позволят улучшить экономическое состояние бизнеса и промышленности. Директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Анатолий Дюбанов рассказал о цифровых инновациях, принимаемых на федеральном уровне, и о том, как компаниям встроиться в нормативное поле страны. С мерами государственной поддержки отрасли экологии и природопользования участников форсайт-сессии ознакомил директор РФИ Минприроды России, советник министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности Даниил Сорокин.



Фонд РФРИТ представил на встрече директор департамента продвижения российского программного обеспечения Ремир Гасанбеков. Спикер подробно рассказал о возможностях для получения грантов на цифровизцию бизнеса и обновления ПО. Чувашия, как он указал, находится в золотой середине рейтинга регионов, воспользовавшихся программой цифровизации РФРИТ: «Более 1061 субъектов МСП Чувашии получили поддержку в первом полугодии 2022 года, за это время они приобрели 2393 ПО, за счет чего сэкономили 4,5 млн рублей». Поддержка оказываетя в рамках федерального проекта «Цифровые технолгии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



О драйверах прибыли для промышленных компаний, техниках притяжения клиентов и ресурсов в бизнес, о создании личного бренда и о многом другом, важном и интересном, участникам форсайт-сессии рассказали предприниматели Поволжья.



«Все мы стремимся к тому, чтобы быть на высоком уровне развития цифровой трансформации и в этом направлении наши задачи и цели едины. Мы понимаем, что делиться своим опытом так же важно, как перенимать его у других. Поэтому нам было интересно послушать коллег из других регионов. Благодарю Чувашию за приглашение на форум», — отметила заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева.



Прямой эфир форсайт-сессии в записи можно посмотреть в официальной группе в «ВКонтакте» Минцифры Чувашии.



Минцифры Чувашии.