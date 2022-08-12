За Кубок нашего двора

Сегодня в Шумерле начались мероприятия, посвящённые Дню физкультурника.

На стадионе «Труд» собрались детские дворовые команды на турнир г. Шумерли по детскому дворовому футболу федерального партийного проекта «Детский спорт». К ним присоединились и отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Соснячок».

Юных футболистов приветствовали начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Шумерли Андрей Железин и главный судья Алексей Селезнёв.

В соревнованиях принимают участие пять команд. Игровой тайм длится 15 минут.

Юные футболисты прикладывает все силы и ловкость, чтобы забить гол в ворота противника. Тем не менее, участники спортивного праздника помнят, что главное сегодня — получить удовольствие от игры.







