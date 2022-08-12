Денис Спирин: «ЦУР делает коммуникацию власти и жителей полезной и удобной»

Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин сегодня посетил Центр управления регионом Чувашии. Сити-менеджер познакомился с сотрудниками центра, поинтересовался, как организована работа, как поступают и обрабатываются обращения с технической точки зрения, насколько оперативно и эффективно решаются обращения горожан, поступившие через соцсети и портал «Госуслуги. Решаем вместе».

Денис Спирин обозначил, что на сегодняшний день социальные сети — самый простой и удобный способ взаимодействия власти и населения. Сейчас достаточно написать комментарий, задать вопрос, и специалисты Центра быстро доведут обращение до профильного ведомства.

«Хочу подсказать жителям, что все сообщения в соцсетях до нас доходят быстро, они читаются и обрабатываются. А еще быстрее – можно просто написать в аккаунты мэрии или мой аккаунт ВКонтакте и телеграмме — мы увидим и сразу возьмем в работу», сказал Денис Спирин.

Добавим, что с начала летнего сезона специалистами Центра в социальных сетях зафиксировано 2 668 сообщений от жителей столицы, через портал «Госуслуги» поступило 1 245 обращений. Чаще всего чебоксарцы жаловались на дороги, транспорт, детские площадки, покос травы, уборку мусора, благоустройство территорий, содержание многоквартирных домов, проблемы с горячей водой.