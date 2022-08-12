В Шумерле День физкультурника отпразднуют спортивными мероприятиями

Старт им даст 12 августа городской турнир по детскому дворовому футболу на стадионе «Труд», начало в 10.00 час., сообщает отдел физкультуры и спорта администрации города.

В субботу, 13 августа, любителей шахмат ждут в Центре детского творчества – там с 10 часов начнется открытый турнир по быстрым шахматам. А в универсальном зале ДЮСШ «Олимп» пройдет открытый городской турнир по волейболу среди мужских любительских команд (начало в 10.00 час.). Желающих сдать нормативы ГТО в этот день организаторы ждут на стадионе «Труд», регистрация участников начнется в 9.30 час.



Сборные команды муниципалитетов Чувашии соберутся в Шумерле 13 августа на чемпионат и первенство республики по полиатлону. Площадками соревнований станут стадион «Труд» и ДЮСШ «Олимп».

Наталья Игнатьева.