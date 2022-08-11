Социология ЦУР: жители Чувашии выразили свое мнение о возможности получения психологической помощи в органах ЗАГС

С 2019 году в Чувашской Республике реализуется проект «Вместе навсегда-высшая цель семейной жизни», направленный на профилактику разводов и укрепление семьи. Супругам, подавшим заявление о расторжении брака, предлагают вместе со специалистом-психологом обсудить семейные трудности. И как результат работы — большинство пар, обратившихся к психологу, отказываются от развода.

Социологи ЦУР Чувашии провели исследование и выяснили, как в целом жители республики оценивают услугу получения психологической помощи по вопросам семейных отношений в органах ЗАГС.

Результаты опроса показали, что четверть опрошенных (27%) знают о данной услуге, 73% респондентов не слышали о ней.

Почти половина опрошенных (47%) считает, что данная практика может повлиять на сокращение количества разводов в регионе.

Треть респондентов (30%) рекомендовали бы обратиться за психологической помощью родственникам, друзьям или знакомым, находящимся в сложных семейных ситуациях.

Исключают возможность обращения за психологической помощью в органы ЗАГС 55% респондентов, так как у них отсутствуют семейные проблемы, требующие консультации психолога (34%), или они справляются с ними самостоятельно (33%).

51% опрошенных, допускающих возможность обратиться за психологической помощью и не определившихся, хотели бы получать консультацию психолога оффлайн, а 21% – онлайн.

«Супружеские пары с большим интересом встречаются с психологами и получают знания, как выстраивать отношения гармонично. Взаимодействие с психологами помогает улучшить атмосферу в семье, справиться со множеством трудностей, стоящих перед семьей. В 2021 году внедрили в опыт проведение прямых эфиров с участием семейного психолога, в ходе которых жители республики получают ответы на свои вопросы в сфере семейных отношений», — прокомментировал заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Алексей Вязов.

Результаты онлайн-исследования будут приняты во внимание Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции, а также учтены при реализации проекта «Вместе навсегда-высшая цель семейной жизни».

Отметим, опрос проходил с 14 по 18 июля методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных соцсетей в регионе. В исследовании приняли участие 615 человек.