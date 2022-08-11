В предстоящем учебном году ученики школы придут в классы, оснащенные новой мебелью

Одно из направлений федеральной программы модернизации школьных систем образования предусматривает оснащение образовательных организаций, включенных в программу капитального ремонта современным учебным оборудованием.

Оно уже поступает в соответствии с Государственным контрактом. В МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля Чувашской Республики поступило спортивное оборудование, цифровые лаборатории по химии и ОБЖ. В кабинет технологии прибыли новые верстаки комбинированные в количестве 15 шт. В комплекте к ним идут тиски, современные стулья, тумбы.

Источник: gshum.cap.ru