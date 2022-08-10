Эксперты Чувашии поделились своими предложениями по наименованию 2023 года в Чувашии

Олег Николаев на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики призвал в ближайшее время внести соответствующие предложения по выбору тематики 2023 года в Чувашии и запустить голосование.

«Надо эту работу в сентябре завершить и утвердить тематику следующего года, чтобы разработать план мероприятий, забюджетировать процессы, разработать эмблему, брендбук, и с 1 января начать реализовать мероприятия, которые будут раскрывать тематику года».

Председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова отметила: «2023 год, как и предыдущие два года – Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и Год выдающихся земляков,– должен стать знаковым, важным, объединяющим всех жителей и уроженцев республики для реализации обозначенных задач».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Ирина Булыгина: «Мы сегодня живём в сложном мире и пандемии и спецоперация и санкции, номы все это проходим и приобретаем новое понимание себя и мира. Главное, что у нас есть связь поколений, память о прошлом и чёткое понимание вектора дальнейшего развития. Поэтому считаю, что 2023 год должен быть посвящён людям, которые сегодня делают все, чтобы наша с вами жизнь была в безопасности».

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов: «Сегодня рассматривали на заседании Экспертного совета Чувашии вопросы взаимодействия власти и общества. Не всегда принимаемые Правительство Чувашской Республики, Правительством России решения правильно воспринимаются жителями республики и страны. Неверное толкование кого-то в социальных сетях приводят к тому, что в обществе формируется неправильное мнение о работе Президента страны, руководителей регионов, министерств и ведомств. Особенно данная проблема актуальна в нынешнее время.

Поэтому, создание во всех сферах профессионального сообщества из числа профессионалов по разным направлениям и специалистов, понимающих суть проблемы, позволит правильно трактовать и довести до населения правдивую , неискаженную информацию.

Предстоящая работа по выбору тематики 2023 года очень актуальна. Для того, чтобы правильно сформировать тематику, жители республики, страны должны иметь возможность высказаться о проблемах, достижениях, гордости за людей, за героев-защитников Родины, памяти наших предков. Именно мнение большинства должно быть важным при принятии тематики 2023 года. Выбор тематики должен соответствовать тем достижениям, достигнутым в прошлые годы и тематика должна стать продолжением года подвига строителей Сурского и Казанского рубежей, года выдающихся земляков».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов: «Тематика года носит важный вклад в формирование гражданского общества и любви к малой Родине, к России, воспитания подрастающего поколения. Каждой год делается акцент вокруг приоритетных проблем и направлений работы государства, экономики, общества, что позволяет их эффективно решать. На мой взгляд следующий год можно посвятить формирования патриотизма и гражданственности молодежи.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Хорошо, что предоставляется право выбора и участие гражданского общества в избрании тематики следующего 2023 года. Этим мы и объединяемся, в дискуссиях на различных площадках, находим правильные решения и в последующем выбираем всеобщим голосованием тематику предстоящего года

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский: «2023 год, несомненно, должен стать важным и знаковым для всех и уроженцев нашей республики. Ведь традиция именования года была учреждена для того, чтобы повысить значимость года в глазах граждан, привлечь к этой теме энергию общественности, заинтересовать население и пригласить к обсуждению, чтобы потом, по результатам статистических данных, формировать традиции».

Директор Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев: «В любом процессе развития важен вектор, красная нить, смыслы, вокруг которых разворачивается организационная работа. Тогда формируется своего рода культурный код и наполняет смыслом последующие мероприятия. И хорошо, когда запрос предложений по тематике 2023 года в Чувашии идет в адрес общественников, которые являются профессионалами в своих отраслях, ежедневно общаются с жителями города и других муниципалитетов.

Небольшим историческим примером такого культурного кода может служить общественная кампания «За Добро!», запущенная в далеком 2008 году (году Добрых дел в Чувашии). Приведу короткие тезисы кампании:

— Ни для кого не секрет, что слова, их значения, формы обладают энергетикой и формируют настроение, восприятие жизни человеком, отношение к другим людям.

— В ставшим почему-то популярным в России чужеродном выражение согласия «ОК» нет ни глубокого смысла, ни эмоций. Считается, что родилось это выражение в среде малограмотных портовых грузчиков Англии как ошибочное и сокращенное написание на осмотренных контейнерах «all clear» (все чисто, все в порядке), затем широко распространилось в США. Есть и другие версии происхождения слова ОК, которые тоже не добавляют ему «харизмы».

— Предлагаем использовать в своем лексиконе родное, несущее положительную энергетику выражение понимания, одобрения и согласия Слово «ДОБРО!»

P.S. В 2008 г. общественная кампания «За Добро!» вызвала немалый положительный резонанс. А сейчас, на мой взгляд, эти смыслы стали даже более актуальны».

Заместитель директора КУ ЦОБДД Минтранса Чувашии Владимир Ежеев: «Большим упущение в деятельности государственных органов и общественных организаций были вопросы просветительской и воспитательной деятельности, пустоту заполняла западная пропаганда и ложь направленная на старание исторической памяти нашего народа.

Так что выбор тематики на следующий год очередной и правильный шаг в вопросе нашей идеологической независимости и воспитания патриотизма во всех слоях общества».

Юлия Аланова: «Мы живем в самом многонациональном округе России, дружно живем. Мне кажется в современных условиях основная ценность — это человеческие отношения между различными народами, взаимоуважение и принятие. Может быть следующий год должен быть посвящен не прошлому, а настоящему?»

Член Общественной палаты Чувашской Республики Василий Харитонов: ««С учетом складывающейся мировой общественно-политической ситуации, затрагивающей глобально права и интересы каждого государства, народа и гражданина, полагаю максимально логичным и своевременным уделить внимание 2023 года в Чувашии патриотическому воспитанию всех возрастных категорий граждан, уроженцев и жителей республики, особенно, молодежи и детей.

Надо отметить, что условия для этого системно создаются и улучшаются органами и представителями законодательной и исполнительной власти совместно с институтами гражданского общества, с привлечением жителей республики, всесторонним учетом их интересов. Так, 30 июня 2022 года Государственным Советом Чувашской Республики принят закон "О патриотическом воспитании в Чувашской Республике», направленный на развитие военно-патриотического воспитания граждан, допризывной подготовки, повышение престижа военной службы. Их высочайшая актуальность, на мой взгляд, сегодня очевидна для граждан-патриотов России.

Кроме этого, Год патриотического воспитания в Чувашии поможет реализации общественно значимых инициатив граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, в том числе детских, молодежных, добровольческих (волонтерских), осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания».