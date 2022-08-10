Обновленная библиотека в Торханах позволяет сельским жителям интересно и содержательно проводить досуг

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова: «Благодаря национальному проекту «Культура» с 2020 года начался новый виток развития библиотек Чувашии. На сегодняшний день в республике открыты 11 модельных библиотек нового поколения. Главный показатель «посещаемость» в модельных библиотеках вырос на 26 %. В 2022 году на комплектование библиотечных фондов направлено из федерального и регионального бюджетов 20,4 млн рублей. Средства практически освоены. В библиотеки поступило более 63,8 тыс. книг. Это примерно 130 книг на каждую библиотеку».





В деревне Торханы Шумерлинского муниципального округа библиотека нового типа работает с 26 декабря 2020 года. Обновленный храм книги, модернизированный в рамках национального проекта «Культура», позволяет жителям села содержательно проводить досуг, реализовывать свои творческие идеи и замыслы.

В библиотеке действуют функциональные зоны, выставочное пространство – для демонстрации экспозиций известных художников торханского края; для проведения диспутов, конференций и работы театра детской книги «Филиппок» работает конференц-зал, оснащенный медиасистемой с проектором и современной сценой с грифельной доской, мини-музей «Лесной кондуктор» с уникальной коллекцией предметов и личных вещей известного первого лесничего Ф.Ф. Ясковского; лаундж-зона – для комфортного и уединенного чтения и просмотра диафильмов в кругу семьи; сенсорная комната «Little foot: территория детского чтения и творчества», где проходят семейные встречи с преподавателями, беседы с психологами, занятия по сказкотерапии, арт-терапии, пальчиковой гимнастике и многое другое. Всё это пользуется активным спросом среди пользователей Торханской сельской библиотеки.

Фонд библиотеки ежегодно пополняется книжными новинками (более 4000 экз. с момента открытия) популярных издательств для детей и взрослых. Это классическая и современная литература, научно-популярные и отраслевые издания, пособия для пальчиковой гимнастики, развития мелкой моторики, звуковосприятия и правильного произношения. В цифровом виде доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки, электронной библиотечной системы издательства «Лань», библиотеки «Global F5», онлайн-проекта «ЛитРес: Библиотека» и др.

В обновленной библиотеке начал свою работу проект по развитию творческих способностей детей «Волшебный песок». Занятия помогают детям творчески развиваться и лучше понимать читаемые книги.

В рамках Года культурного наследия народов России здесь открылась школа юных рукодельниц «Паутинка». Идея объединить начинающих рукодельниц под крышей библиотеки возникла не случайно; библиотека располагает большой коллекцией книг, в том числе новых, по многим видам рукоделия да и инициатива создания кружка исходила от девочек, желающих научиться вязанию.

«Очень люблю вязать. Мама научила меня вязать лицевые петли, и я платочной вязкой пыталась вязать себе шарфик. А потом открылся кружок. Очень здорово что в библиотеке каждый год появляется что-то новое!» — Белова Арина, участница школы юных рукодельниц «Паутинка».

Библиотеку еженедельно посещают гости из других поселков и городов, а в рамках национального проекта «Культура школьников» в библиотеке часто проводятся просмотры и обсуждения художественных и мультипликационных фильмов, целью которых является знакомство детей с богатым российским кинонаследием.

Сегодня библиотеки — это не только центры информации и хранилища книг, но и центры общения, организации полезного досуга и развития творчества. В Торханской сельской библиотеке можно не только получить книги и журналы, подобрать необходимую информацию, но и научиться многим полезным вещам, пообщаться, провести свободное время.

Торханская библиотека не просто работает как часы, она развивается и идет в ногу со временем.