9 аануста в Республике Мордовия г. Саранск стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 9-11 классов из регионов Приволжского федерального округа.

Пятёрка самых активных, креативных членов РДШ, волонтёров, обучающихся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля вошли в число полуфиналистов конкурса и до 14 августа будут проходить испытания.

Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

Пожелаем гимназистам успехов!

СПРАВОЧНО:

От Чувашии 67 талантливых ребят отправились на полуфинал.

Источник: gshum.cap.ru