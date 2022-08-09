12 августа можно будет задать вопросы по гаражной и дачной «амнистиям»

12 августа в Управлении Росреестра по Чувашии с 10:00 до 12:00 будет проведена горячая телефонная линия по вопросам регистрации недвижимости в рамках гаражной и дачной «амнистий». Начальник отдела правового обеспечения Татьяна Захарова ответит на вопросы по телефону 8 (8352) 62-81-73.

Татьяна Аркадьевна поможет разобраться, какие гаражи попадают под упрощенный порядок. Подскажет, какие документы необходимо предоставить в администрацию, чтобы начать процедуру оформления и на какие моменты стоит обратить особое внимание.

Кроме того, граждане смогут узнать, какие изменения претерпел закон о «дачной амнистии». С 1 июля 2022 года в закон были внесены существенные изменения. У россиян появилась возможность зарегистрировать право собственности не только на садовые/дачные домики и строения, возведенные на земельных участках, предназначенных для личного подсобного хозяйства, но и на индивидуальные жилые дома, построенные на участках, на которых отсутствует документ о выделении земли.

Источник: cap.ru.