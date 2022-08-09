1 сентября стартует обязательная маркировка молочной продукции

С 1 сентября 2022 года нужно будет обязательно передавать сведения в систему маркировки о розничной реализации всей молочной продукции с маркировкой.

Розница, торгующая молочкой, с этой даты должна при продаже сканировать коды на кассе и передавать все сведения в систему с использованием онлайн-касс. К этому времени надо протестировать процессы продажи и обеспечить 2D-сканеры на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.

Если до 1 сентября 2022 года регистрация не будет пройдена, то с этой даты есть риск запрета на торговлю молочной продукцией, а за нарушения последуют штрафы.

Подробнее о маркировке молочной продукции по ссылке .

Рекомендуем производителям в ближайшее время пройти данную процедуру.

Минэкономразвития Чувашии.