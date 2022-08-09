Программа мероприятий, посвященных Дню физкультурника

13 августа в нашей стране будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается всеми любителями спорта и поклонниками здорового образа жизни в каждую вторую субботу августа. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия пройдут по все стране, в том числе и в Чувашии.
Публикуем программу проведения Дня физкультурника на базе республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашии:
|г. Шумерля
|143
|Чемпионат и первенство ЧР по полиатлону в спортивной дисциплине 4- борье с бегом
|13-14 августа
Начало в 8:30
|г. Шумерля, улица Ленина, 17Б, ДЮСШ «Олимп»
|144
|Открытый турнир города Шумерля по волейболу среди мужских любительских команд
|13 августа
Начало в 10:00
|г. Шумерля, улица Ленина, 17Б, ДЮСШ «Олимп»
|145
|Открытый турнир города Шумерля по быстрым шахматам
|13 августа
Начало в 10:00
|ЦДТ
|146
|Прием нормативов испытаний ВФСК «ГТО»
|13 августа
Начало в 10:00
|г. Шумерля, улица Ленина, 15а, тадион «Труд»
|147
|Турнир города Шумерля по детскому дворовом футболу
|12 августа
Начало в 9:00
|Шумерлинский муниципальный округ
|106
|Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
|13 августа
Начало в 10:00
|Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, 5, «СШ им. В. Н. Ярды»
|107
|Веселые старты
|13 августа
Начало в 10:00
|108
|Соревнования по армспорту
|13 августа
Начало в 10:00
|109
|Перетягивание каната
|13 августаНачало в 10:00
|110
|Соревнования по настольному теннису
|13 августа
Начало в 10:00
|111
|Турнир по волейболу
|13 августа
Начало в 10:00
|112
|Легкоатлетическая эстафета бег на 1000 м и 2000 м
|14 августа
Начало в 10:00
Минспорта Чувашии.