09 Авг

Программа мероприятий, посвященных Дню физкультурника

13 августа в нашей стране будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается всеми любителями спорта и поклонниками здорового образа жизни в каждую вторую субботу августа. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия пройдут по все стране, в том числе и в Чувашии. 

Публикуем программу проведения Дня физкультурника на базе республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашии:


г. Шумерля
143 Чемпионат и первенство ЧР по полиатлону в спортивной дисциплине 4- борье с бегом 13-14 августа
Начало в 8:30		 г. Шумерля, улица Ленина, 17Б, ДЮСШ «Олимп»
144 Открытый турнир города Шумерля по волейболу среди мужских любительских команд 13 августа
Начало в 10:00		 г. Шумерля, улица Ленина, 17Б, ДЮСШ «Олимп»
145 Открытый турнир города Шумерля по быстрым шахматам 13 августа
Начало в 10:00		 ЦДТ
146 Прием нормативов испытаний ВФСК «ГТО» 13 августа
Начало в 10:00		 г. Шумерля, улица Ленина, 15а, тадион «Труд»
147 Турнир города Шумерля по детскому дворовом футболу 12 августа
Начало в 9:00


Шумерлинский муниципальный округ
106 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 13 августа
Начало в 10:00		 Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, 5, «СШ им. В. Н. Ярды»
107 Веселые старты 13 августа
Начало в 10:00
108 Соревнования по армспорту 13 августа 
Начало в 10:00
109 Перетягивание каната 13 августаНачало в 10:00
110 Соревнования по настольному теннису 13 августа
Начало в 10:00
111 Турнир по волейболу 13 августа
Начало в 10:00
112 Легкоатлетическая эстафета бег на 1000 м и 2000 м 14 августа
Начало в 10:00

Минспорта Чувашии.

Автор записи: anna

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