Программа мероприятий, посвященных Дню физкультурника

13 августа в нашей стране будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается всеми любителями спорта и поклонниками здорового образа жизни в каждую вторую субботу августа. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия пройдут по все стране, в том числе и в Чувашии.

Публикуем программу проведения Дня физкультурника на базе республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашии: