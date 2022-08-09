В сентябре в российский прокат выходит фантастическая картина «Календарь Ма(й)я» по бестселлеру Виктории Ледерман

1 сентября 2022 г. в отечественный прокат выходит российская фантастическая картина «Календарь Ма(й)я» по одноименной повести Виктории Ледерман, режиссера Виктории Фанасютиной, кинокомпании «Каро Продакшн», «Каропрокат» и Киностудии им. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

22 мая в Москве состоялся первый предпоказ фильма, на который приехали Виктория Ледерман и почти вся съемочная группа. Дату выбрали неслучайно. Именно 23 мая начинается история «Календаря Ма(й)я». Именно этот день перевернул жизнь главных героев. В центре литературного оригинала — трое шестиклассников, которые во время экскурсии на место археологических раскопок попадают под действие древнего заклинания и теперь вынуждены проживать дни в обратном порядке. То есть для них после 23 мая наступает 22-е, а затем в 21-е, 20-е и так далее. Теперь ребятам необходимо найти выход из сложившейся опасной ситуации, для чего придется научиться взаимодействовать друг с другом, найти общий язык. Они могут изменить прошлое, но как им попасть назад в будущее? Как остановить таинственный календарь майя, пока они не исчезли совсем?

В ролях — Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Федор Добронравов, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Анна Уколова, Сергей Горошко, Юрий Батурин.

«В Чувашской Республике билеты на фильм будут доступны по программе «Пушкинская карта» для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Приглашаем в кинозалы Вурнарского, Мариинско-Посадского, Ибресинского, Батывевского, Урмарского, Аликовского, Цивильского, Комсомольского, Ядринского районов, а также в кинотеатры г. Чебоксары, г. Шумерля, г. Канаш, г. Новочебоксарск», - прокомментировали в Минкультуры Чувашии.

Минкультуры Чувашии.