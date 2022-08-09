Без объяснения причин: YouTube продолжает блокировать каналы российских СМИ

По данным Роскомнадзора администрация YouTube уже заблокировала свыше 60 каналов, которые принадлежат российской прессе, общественным и политическим организациям. Ещё в апреле был заблокирован канал ГТРК «Башкортостан», на который было подписано 280 тысяч человек, аккаунт канала филиала ВГТРК в Чечне и другие. Под бан попали и авторские каналы: блогеров-пранкеров Вована и Лексуса, журналистов Тиграна Кеосаяна и Антона Красовского.

По мнению члена Общественной Палаты Чувашской Республики, директора ООО «Актуальные системы коммуникаций» Альберта Комахидзе, видеохостинг явно демонстрирует свое нелояльное отношение к гражданам России, не считается с законами, которые действуют на территории нашей страны.

«Политика ресурса абсолютно нелогичная. Блокируются аккаунты российских средств массовой информации, общественных деятелей, удаляется видео, изобличающие нацизм. Никаких объяснений о принятии того или иного решения видеохостинг не предоставляет.

Закрывают каналы по каким-то своим соображениям, при этом абсолютно игнорируя объективную точку зрения. А явно экстремистские ролики продолжают спокойно разгуливать по YouTube», — отмечает Альберт Комахидзе.

По мнению эксперта, ситуацией можно было бы управлять, если бы на территории страны имелось официальное представительство корпорации, однако она не спешит его открывать.

Поэтому пока никакие предупреждения, попытки диалога и штрафы не действуют. А случаи, когда некоторые компании, несогласные с блокировкой своих каналов, пытаются отстоять свои права в суде и выигрывают, к сожалению, единичны.

На территории России действует закон о «приземлении» — гигантов, который обязывает крупные интернет-компании учредить юридическое лицо в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Тем не менее YouTube и Google, а также некоторые другие интернет-компании, это игнорируют и продолжают испытывать терпение контролирующих ведомств.