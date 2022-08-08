Татьяна НЕМЦЕВА: Обращения в соцсетях без ответа не остаются

В ноябре 2020 года в Чувашии начал работу Центр управления регионом. ЦУРы создали во всех регионах страны по поручению Президента России Владимира Путина. Новая структура в республике утверждена распоряжением Главы Чувашии Олега Николаева.

Основная функция ЦУР — это координация диалога жителей и власти в интернете для оперативного решения проблем. “Наша задача — упростить взаимодей­ствие, чтобы обращение в сети стало привычным и удобным для людей инструментом”, — говорит руководитель ЦУР Чувашии Татьяна НЕМЦЕВА.

Мы обсудили с ней основные моменты работы Центра этим летом и заглянули в будущее.

Общение онлайн

— Татьяна Вячеславовна, в последний раз мы подробно разговаривали с вами в ноябре 2021 года. Что поменялось в работе Центра управления регионом Чувашии с того момента?

— Можно сказать, что со времени прошлого разговора изменения весьма ощутимы.

По данным социологического исследования ЦУР Чувашии, за год доля тех, кто считает практику публичных ответов органов власти в соцсетях полезной и значимой, увеличилась с 38% до 53%. Это значит, что жители стали понимать: онлайн-обращения — результативный инструмент. Он помогает им решать многие вопросы практически в один клик.

Что касается направлений работы, то сейчас мы делаем большой упор на выстраивание работы муниципалитетов и их руководителей в социальных сетях. В июле ЦУР Чувашии сформировал рейтинг онлайн-активности глав администраций муниципальных образований. Сегодня все они представлены в соцсетях, наиболее активные “политики новой волны” регулярно проводят прямые эфиры, рассказывают о себе и проводимой работе.

А мы помогаем им в этом. Так, в июле-августе при нашей поддержке состоялись прямые эфиры глав администраций Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Красноармейского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Янтиковского районов и Шумерли. На очереди — Новочебоксарск. 10 августа в 12.00 в “ВКонтакте” в паблике администрации города на вопросы пользователей соцсетей ответит сити-менеджер Дмитрий Пулатов.

Активно развивается и направление онлайн-социологии, проводятся фокус-группы. Они помогают измерить социальное самочувствие и узнать мнение людей по ключевым вопросам. Мы уже провели шесть таких встреч.

Что вместо “короны”

— На что жалуются жители Чувашии, в том числе Новочебоксарска, этим летом? Какие изменения по сравнению с летом 2021 года? На сколько запросов был дан ответ властями?

— В целом за июнь—июль 2022 года ЦУР Чувашии зафиксировал 6062 сообщения через соцсети и портал “Госуслуги”. Это почти на 4000 меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Такое резкое снижение количества обращений произошло из-за потери актуальности коронавирусной темы.

Но есть рост обращений по другим направлениям. На 60% выросло количество сообщений в социальных сетях по ненадлежащему содержанию газонов и необходимости покоса травы, на 50% увеличилось число жалоб на состояние детских площадок и необходимость установки игровых комплексов во дворах.

Могу заверить: на все обращения были даны ответы. Мы за этим внимательно следим.

Теперь и Телеграм

— Какова география сообщений в разрезе соцсетей по Чувашии и Новочебоксарску? Откуда приходит больше сообщений?

— По итогам полугодия в топ по количеству сообщений места распределились так: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля и Чебоксарский район.

Столица республики, конечно, идет с большим отрывом — 7624 сообщения в соцсетях и 5547 — через портал госуслуг. У Новочебоксарска — 1297 и 796 соответственно.

— Есть ли у ЦУР сегодня возможность технической обработки каналов в мессенджерах?

— Да, в этом году мы начали обрабатывать сообщения и в мессенджере Telegram. На сегодня Telegram-каналы созданы у всех органов исполнительной власти республики, администраций районов и городов. Министры, а также главы муниципалитетов активно используют эту площадку для общения и информирования о своей деятельности.

Все в сети

— Насколько увеличивается понимание у конкретных органов власти, что отвечать на сообщения в сети необходимо? Иногда складывается ощущение, что для кого-то это обуза, другие же, напротив, очень активны.

— Понимание необходимости работы в соцсетях есть у каждого руководителя органа власти.

Нормативно у нас в республике это было закреплено в постановлении Правительства Чувашии еще два года назад, когда было принято положение об организации работы органов исполнительной власти региона с сообщениями, опубликованными в открытых источниках. Это было сделано с целью совершенствования взаимодействия с населением для формирования эффективной системы обратной связи.

А 14 июля обязанность органов власти создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию была закреплена законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным.

Безопасность важна как никогда

— Что для вас представляется наиболее сложным в работе на сегодняшний день?

— Самое сложное в работе руководителя — суметь эффективно организовать свое время и распределить внутренние ресурсы. Сейчас как никогда важно уметь планировать. При этом разделять работу, обучение и отдых.

Могу признаться, что за время работы на должности руководителя ЦУР я приобрела новые компетенции и навыки, которые помогают мне творчески решать многие проблемы. И это здорово.

— Какие задачи ставит перед собой ЦУР Чувашии до конца года?

— Президент страны обязал органы власти вести диалог с гражданами в соцсетях. Но делать это нужно так, чтобы было полезно и удобно обеим сторонам. И наша задача — обучить этому госорганы, их подведомственные организации. Как повысить качество ответов, как интересно подавать свой контент через видеоформат, как можно и нужно работать с отраслевыми экспертами, блогерами — на эти темы мы запланировали ряд обучающих мероприятий.

Еще одно важное направление, которое мы будем внедрять в республике в этом году, — обучение госслужащих кибербезопасности. Тема сегодня крайне важная. Это федеральный проект Минцифры РФ и нашей головной организации АНО “Диалог Регионы”.

Власть в соцсетях

В июле Центр управления регионом Чувашии и республиканские медиаэксперты провели совместное исследование открытости чиновников в диалоге с жителями в социальных сетях. Эксперты назвали наиболее активных в соцсетях глав администраций, которые выстроили эффективное взаимодей­ствие с пользователями

Анализ проводился по нескольким критериям: оформление и контент, живой язык, периодичность публикаций, наличие и качество фото- и видеоматериалов, а также прямых эфиров, обратная связь и т. д. По каждому критерию присваивались баллы.

По итогам анализа самыми эффективными в соцсетях среди глав городских округов стали Виталий Шигашев (Шумерля), Дмитрий Пулатов (Новочебоксарск), Денис Трифонов (Алатырь) и Денис Спирин (Чебоксары).

Среди глав муниципальных образований наибольшее количество баллов получили аккаунты Владимира Михайлова (Янтиковский район), Андрея Тихонова (Вурнарский район), Сергея Беккера (Цивильский район) и Дмитрия Иванова (Урмарский район).

Цифры

447 сообщений по Новочебоксарску за лето отработаны ЦУР Чувашии. Темы, волнующие новочебоксарцев, идентичны республиканским. На первом месте — благоустройство общественных пространств (парков, скверов, пляжа, набережной). Второе место — ремонт и строительство дорог. На третьей строчке — ненад­лежащее содержание и ремонт тротуаров.

Как работает ЦУР

О том, что “трава по пояс” мешает обзору, сообщили автолюбители из Новочебоксарска в июне.

На одном из придорожных газонов в микрорайоне “Никольский” растительность действительно активно пошла в рост. За зеленой изгородью пешеходы и другие авто стали незаметны.

Сообщение об этом сотрудники Центра управления регионом Чувашии зафиксировали рано утром и оперативно связались с администрацией Новочебоксарска. Спустя несколько часов “опасная” трава была скошена.

Источник: www.grani21.ru