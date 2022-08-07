Славный сын Чувашии

В этом году мы чествуем выдающихся земляков Чувашии, внесших значительный вклад

в государственное, экономическое, социальное и культурное развитие республики, а также событие, прославившее землю и народ Чувашии, – 60 лет назад (1962) на корабле «Восток-3»

Андриян Григорьевич Николаев совершил первый в мире групповой полет в космос.

Из газеты «Советская Чувашия» № 190 от 12 августа 1962 г.: «11 августа 1962 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-3». Корабль «Восток-3» пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом майором товарищем Николаевым Андрияном Григорьевичем…» – так начиналось сообщение ТАСС о запуске космического корабля-спутника «Восток-3». В том же номере приведено выступление А.Г. Николаева перед отправкой в космос: «Дорогие товарищи! Друзья мои! Совсем недавно я провожал в первые звездные рейсы своих друзей-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, а сегодня мне оказана большая честь совершить новый полет в космос. … До свидания, друзья! До скорой встречи на родной советской земле».

Во время всего полета осуществлялась непосредственная устойчивая двусторонняя связь. По информации ТАСС из газеты «Советская Чувашия»: «Во время полета корабля-спутника «Восток-3» в 16 часов 07 минут московского времени 11 августа состоялась беседа между первым секретарем Центрального Комитета КПСС, председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым и летчиком-космонавтом майором А.Г. Николаевым. Космонавт доложил Н.С. Хрущеву, что полет корабля-спутника продолжается, самочувствие космонавта отличное, все системы корабля работают отлично.

– Я вас слышу, товарищ Николаев, – сказал Н.С. Хрущев. – Я рад, что у вас хорошее самочувствие и что аппараты у вас работают безотказно. Поздравляю Вас и горжусь тем, что Вы проявили мужество, совершая такой исторический полет».



Центральный партийный орган родины летчика-космонавта обратился к А.Г. Николаеву. Из газеты «Советская Чувашия» № 191 от 13 августа 1962 г.: «Чувашский обком партии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров от лица трудящихся Чувашской АССР – родины космонавта шлют тебе, дорогой Андриян Григорьевич, сердечный привет, пожелания успешного выполнения ответственного задания партии и правительства. Вместе с нами шлет теплое материнское напутствие и желает благополучного завершения космического путешествия твоя мать Анна Алексеевна, сердечный привет посылают тебе сестра и братья». В составе поздравителей были С.М. Ислюков – секретарь Чувашского обкома КПСС, Т.А. Ахазов – председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и А.С. Ерлаков – председатель Совета Министров Чувашской АССР.



Весь мир следил за подвигом советского космонавта. Вот что писали зарубежные СМИ печати Будапешта о штурме глубин космоса летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым: «О запуске космического корабля «Восток-3» с космонавтом А.Г. Николаевым на борту венгерским радиослушателям стало известно уже через несколько минут после сообщения ТАСС. Радиостанция имени Кошута прервала свою программу, чтобы передать в эфир сообщение-молнию. В течение первого часа это сообщение зачитывалось перед микрофоном трижды. И, как это бывало и до сих пор в подобных случаях, вдохновляющая весть стала распространяться с быстротой молнии. Запуск корабля «Восток-3» стал главной темой разговоров на улицах, в кафе, на пляжах, куда после рабочего дня устремляются тысячи трудящихся города. Вечерняя газета «Эшти Хирлап» переверстала свои полосы. На первую полосу выносится крупный заголовок: «Новый путешественник космоса майор Николаев»».



В истории космонавтики этот полет известен как первый групповой полет двух космических кораблей в космическом пространстве. Из воспоминаний А.Г. Николаева о начале совместного полета: «Через сутки, 12 августа в 11 часов 02 минуты, в космос стартовал Павел Попович. Теперь ко мне шел мой друг, с которым в космосе будет веселее. Через некоторое время в наушниках услышал голос Павла:

– Вышел на орбиту. Самочувствие отличное. Все системы корабля работают нормально.

Не умолчал, вклинился в разговор:

– «Беркут», я «Сокол». Как слышишь меня?

– Андрюша! Я слышу тебя! Отлично слышу!

Издалека доносится голос Гагарина:

– Поздравляем вас! До встречи на Земле!»



Находясь за границами земного пространства, чувашский космонавт думал о своей родине, о просторах села Шоршелы. А.Г. Николаев вспоминал: «Над моими Шоршелами уже пылала утренняя заря, а мы с Павлом только выбирались из ночи. Говорят, что родина человека всегда тянет к себе, где бы он ни находился. Был ли я в далекой от Шоршел Карелии, Кавказских горах или в Москве – меня никогда не покидало это чувство. А вот когда человек находится не на своей планете, то оно дает о себе знать многократно».



Летчики-космонавты в соответствии с заданием полета стабильно докладывали о своем самочувствии и деталях космической программы. Из газеты «Советская Чувашия» № 193 от 15 августа 1962 г.: «Докладываем советскому народу, Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Советскому правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву. Пошли четвертые сутки космического полета. Полеты выполняются точно по программе. Мы на небольшом расстоянии друг от друга. Между нами надежная связь. Все системы кораблей работают хорошо. Самочувствие отличное. Большое спасибо за отеческое внимание. Заверяем вас и весь советский народ в том, что программа полета будет выполнена полностью. Космонавты: Николаев, Попович. 14 августа, 13 часов 04 минуты».



В этом полете проведен первый военный эксперимент (о чем общественности сообщили только спустя несколько десятилетий) с участием космонавтов на орбите – по программе создания перехватчика спутников, при этом «Восток-4», пилотируемый Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилотируемый Николаевым «Восток-3» – цели. Также в ходе полета проведены первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе, выполнена программа научно-технических и медицинско-биологических экспериментов. Ученые и конструкторы, инженеры, техники и рабочие, все коллективы и организации, участвовавшие в осуществлении группового длительного космического полета космонавтов на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4», внесли огромный вклад в этот научный прорыв, продемонстрировавший научно-технический потенциал нашей страны. Благодаря точности их научных исследований, слаженной командной работе и высокому профессионализму А.Г. Николаев совершил 64 витка вокруг Земли (первый многосуточный полёт в истории космонавтики), впервые отвязался от кресла (до него Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов летали жёстко пристёгнутыми), свободно парил в корабле в невесомости и взял ручное управление на себя (чего до него не делали). ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР отметили это в поздравительной речи.



Сообщение ТАСС из газеты «Советская Чувашия» № 194 от 16 августа 1962 г.: «В соответствии с программой полета 15 августа 1962 года в заданном районе совершена посадка космических кораблей «Восток-3» с космонавтом товарищем Николаевым Андрияном Григорьевичем и «Восток-4» с космонавтом товарищем Поповичем Павлом Романовичем. Космические корабли «Восток-3» и «Восток-4» приземлились нормально. Время приземления космонавтов: товарища Николаева Андрияна Григорьевича – 9 часов 55 минут, товарища Поповича Павла Романовича – 10 часов 01 минута. После космического полета и приземления оба космонавта чувствуют себя хорошо. Программа полета космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4» выполнена полностью». В ознаменование беспримерного космического полета А.Г. Николаев 29 августа 1962 года первым занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР».



Г. Артемьева, зав. сектором ГАСИ Чувашии.