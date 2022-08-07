Как космонавты у шумерлинцев гостили

День 6 сентября 1965 года вошел в историю шумерлинского края – именно тогда космонавты Андриян Николаев, Валентина Николаева-Терешкова и Валерий Быковский с супругой побывали у нас в гостях.

Первая встреча с гостями произошла на границе Шумерлинского и Ядринского районов. Колхозники угостили космонавтов чувашским пивом, работницы мебельного комбината вручили большие букеты цветов. Затем машины с гостями двинулись к Шумерле. Подробно об их визите в номере газеты «Вперёд» от 9 сентября того года писал её редактор Емельян Явасов: «…Автомашины движутся по живому коридору. Встречать дорогих гостей вышел и стар и млад. …Чем ближе к городу, тем плотнее ряды встречающих. Колхозники и колхозницы приветливо машут руками, показывают дружеское рукопожатие. В открытую машину летят букеты. Космонавты тоже не остаются в долгу – бросают встречающим цветы, приветствуют и доброй, открытой улыбкой, и взмахами рук. От заводоуправления до проходной мебельного комбината машины пробираются с большим трудом – улицы сплошь заполнены народом. По мере приближения космонавтов в рядах встречающих вспыхивают дружные аплодисменты…



Пятый цех мебельного комбината. Космонавты интересуются процессом производства мебели. Директор предприятия Иван Тимофеевич Князев подробно рассказывает гостям о работе мастеров мебели, знакомит с технологией, объясняет «секреты» хорошей мебели».



Побывали космонавты и в четвертом цехе, а потом во дворе комбината встретились с многотысячным коллективом. На митинге выступила Валентина Терешкова, которая поблагодарила мебельщиков за теплый прием: «Мы получили сегодня очень большое удовлетворение от встреч с вами. Мы восхищены вашей любовью к делу, вашими золотыми руками, делающими такую чудесную мебель. …И еще одно большое спасибо шумерлинским мебельщикам за чудесный подарок к рождению нашей малютки в прошлом году». Восхищение увиденным на комбинате выразил и Андриян Николаев: «Очень рады, что в Шумерле производится такая замечательная мебель. Были мы во многих странах, но такой мебели редко приходилось видеть. Надо сделать так, чтобы она нашла дорогу и за границу».



Когда митинг окончился, люди еще долго не расходились. А впечатления от того дня, особенно у работников комбината, кто вплотную смог пообщаться с легендами советской космонавтики, остались на всю жизнь. На память о своем визите в Шумерлю космонавты оставили запись в Книге почетных гостей мебельного комбината.



В следующем номере газеты «Вперёд» был напечатан материал о встрече космонавтов с тружениками колхоза «Искра» на поляне около Суры. Сюда, несмотря на расстояния, пришли люди из Больших Атменей, из Красных Четай, из всех ближайших колхозов и даже из-за Суры, из Горьковской области. Среди огромной толпы Андриян Николаев встретил своего старого знакомого. Вот как описывал эту встречу автор статьи П. Голицын: «Вдруг машины останавливаются, и Андриян Григорьевич направляется к мужчине в форме работника лесной охраны… Космонавт узнал своего старого товарища, лесничего Федора Петровича Прохорова, с которым вместе учился в Марпосадском лесном техникуме в 1945—1947 годах. …После окончания учебы Андрияна направили работать в Карелию, а Прохоров остался в Чувашии, был помощником лесничего, лесничим в Тарханах, а с 1964 года является лесничим Кумашкинского лесничества. 20 лет прошло с тех пор, как они разъехались в разные стороны. А космонавт Николаев не забыл товарища, сразу узнал его среди тысяч встречающих».



Был еще и третий номер газеты, посвященный космонавтам. В печать вышел фоторепортаж о визите на комбинат.

Подготовила Н. Игнатьева.