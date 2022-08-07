Глава Чувашии поздравляет с Днём железнодорожника

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железная дорога играет важную стратегическую роль. Надёжные транспортные артерии сокращают расстояние между регионами, предоставляют возможность встречаться с родными и друзьями, знакомиться с новыми местами, путешествовать.

Благодаря вам этот могучий и слаженный механизм чётко и бесперебойно работает, перевозит миллионы пассажиров и десятки миллионов тонн грузов.

Вами открываются новые маршруты, обновляются подвижной состав, вокзалы и депо, повышается качество обслуживания пассажиров.

Чувашскую Республику и ОАО «РЖД» связывают прочные партнёрские отношения. Железнодорожная сеть является одной из главных составляющих республиканской транспортной инфраструктуры, связывающей республику со всеми регионами России. Благодаря налаженной работе неуклонно растет объем поставок продукции чувашских товаропроизводителей для нужд железнодорожной отрасли, расширяется ее ассортимент.

Благодарю вас за преданность выбранному делу, профессионализм, энергию и энтузиазм. Желаю счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.