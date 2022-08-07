Бежит-бежит железная дорога…

В первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника — профессиональный праздник работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Этот праздник, учрежденный

в России еще в 1896 году, был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в стране.



После революции 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет.

Согласно Постановлению ЦИК от 28 июля 1936 года день профессионального праздника железнодорожников был установлен 30 июля. Позднее его перенесли на первое воскресенье августа.

По официальной статистике, железные дороги в России ежегодно перевозят 1 миллиард 300 миллионов пассажиров. В среднем каждый из россиян 9 раз в году является пассажиром поезда. В советские времена эта цифра доходила до 15 раз в год. И это понятно: в XXI веке практически каждая семья имеет машину и даже не одну. Но от этого железная дорога ничуть не утратила своей популярности.



Стальные артерии и скоростные магистрали, соединяющие территорию нашей большой страны, вносят весомый вклад в стратегическое развитие родины, ее экономическую составляющую.

Но главное достояние отрасли – это, конечно, люди, здесь работающие, – машинисты, диспетчеры, проводники, составители поездов, кассиры, путейцы, движенцы, механики, контактники, работники справочной и охранной служб и другие специалисты. Здесь нет случайных должностей и лиц. Каждый — предельно необходимая единица.

В преддверии профессионального праздника мы побеседовали с Владимиром Хуморовым, более 30 лет проработавшим машинистом электровоза Горьковской железной дороги, и из первых уст узнали о премудростях важной профессии.

«Профессия машиниста — одна из самых умных, — начал наше общение железнодорожник. — Отключить голову и работать на авось здесь невозможно. Вся дорожная обстановка требует напряжённого внимания, ответственности, собранности, быстрой реакции. Без этих качеств машинисту поезда никак нельзя. Даже если состав идет на автоматическом режиме, каждую минуту необходимо держать руку на пульсе».



На железную дорогу Владимир попал по воле случая. В юности он грезил мечтою стать военным, но поступить после окончания школы в Ленинградское высшее военное училище связи у него, увы, не получилось. В первую послешкольную осень он призвался в ряды Советской Армии. Служить нашему земляку довелось во Львове, в полку связи ВВС.



Два армейских года наш собеседник вспоминает с особым трепетом и благодарностью. Это было время настоящего мужского становления, определения жизненных приоритетов и ценностей. Со службы Владимир Хуморов вернулся в звании старшего сержанта.



По возвращении домой некоторое время работал на машзаводе фрезеровщиком, потом недолго столяром на комбинате автофургонов. Тогда молодой человек и не подозревал, что судьба готовит ему совершенно иную стезю.



Поворотной точкой отсчета трудовой биографии для В. Хуморова стал 1990 год. По совету брата он поступил на трехмесячные курсы помощников машиниста при железнодорожном депо в Сергаче. Учиться было интересно, а когда он впервые сел в кабину локомотива, понял окончательно – будущая профессия ему нравится!



В должности помощника машиниста он проработал совсем недолго – 10 месяцев. Начальство вовремя разглядело потенциал молодого специалиста и предложило ему пойти учиться на машиниста. Получив через шесть месяцев права на управление электровозом, в возрасте 26 лет Владимир впервые самостоятельно повел состав в путь.



Четверть века В. Хуморов проработал в Сергачском депо, затем шесть лет, до выхода на заслуженный отдых, трудился в Канашском депо.

Основной маршрут следования участка Юдино – Канаш – Сергач — Вековка Владимир Хуморов знает как свои пять пальцев. На конечной станции бригаду локомотива сменяет другая бригада и ведёт поезд дальше, объяснил нам рабочий процесс машинист-стажист. Сдавшие смену железнодорожники отдыхают на базе депо, а когда приходит время возвращаться обратно, снова занимают свои места.



Быть всегда начеку – основной принцип работы машиниста железнодорожного состава. Машинист обязан вести поезд точно по графику, соблюдать правила движения, сигналы светофоров, пользоваться радиосвязью, при необходимости проводить электротехнические и слесарные работы и т.д.



Примерно 10 лет назад в отрасль пришла компьютеризация. Теперь в кабине локомотива установлены мониторы, на которых своевременно отражаются все данные о следовании состава, фиксируется ситуация на дороге.



Хоть маршрут следования поезда практически неизменен, ситуация может быть разной и меняться в зависимости от погоды, от загруженности поезда, от других участников движения.

За три десятилетия Владимир Хуморов водил и грузовые, и пассажирские составы, освоил четыре типа электровозов: ВЛ 60К, ВЛ 80С, ЧС 4Т, ЭП 1М. Все они принципиально отличаются в управлении и требуют от машиниста особой подготовки.



К 50-летнему юбилею за многолетнюю безупречную работу В. Хуморов был награжден Почетной грамотой Горьковской железной дороги ОАО «РЖД».

Были ли памятные случаи на пути следования вверенного ему состава, поинтересовались мы? Не без этого, отвечает Владимир. По причине короткого замыкания в машинном отделении в его смены трижды случались возгорания. Пожар, как известно, дело внезапное и окончательно быть готовым к нему невозможно. Главное в этот момент – ясная голова и четкий план действий, констатирует наш собеседник.



В 2010 году В. Хуморов был удостоен личного поощрения руководства в виде денежного вознаграждения за бдительность А история могла окончиться трагично. На станции Канаш во время обхода Владимир обнаружил на хвостовике автосцепки немаленькую трещину. Вот так дела! Ситуация нестандартная. Машинист срочно вызвал вагонников, на место прибыли начальник Канашского депо и ревизор Казанского отделения. Рейс, конечно, пришлось задержать. Электровоз отправили в депо, неисправность устранили. Позднее, вспоминает Владимир, об этом случае было напечатано в нижегородской газете «Магистраль».



Увы, в трудовой биографии В. Хуморова был случай и со смертельным исходом. Осенью 2015 года его по служебной необходимости отправили в командировку в Киров. Этот день 2 октября он запомнил на всю жизнь. На станции Свеча внезапно наперерез приближавшемуся составу вышла молодая женщина, посмотрела на мчащийся ей навстречу поезд и отвернулась. Машинист мгновенно отреагировал и, как положено по инструкции, применил экстренное торможение, но, увы, махина в 70 цистерн с бензином просто физически не могла остановиться сразу. Удара было не избежать… Сказать, что Владимир испытал стресс, не сказать ничего. Признаётся, что дача показаний и другие следственные мероприятия в его памяти сохранились смутно.



Уже почти год Владимир Хуморов на заслуженном отдыхе. Скучает ли он по работе? Первое время, признается Владимир, он долго не мог отвыкнуть от напряженного графика, ночных рейсов, ощущения движения поезда, мелькавших за окном пейзажей…



Формула счастья для каждого человека своя, но чаще всего смотреть на мир с оптимизмом людям помогает крепкая семья и любимая работа. И в том, и в другом Владимир Хуморов абсолютно счастливый человек. «Моя трудовая и личная жизни сложились более чем счастливо», — констатирует он теперь. Свое человеческое счастье наш герой строит вместе с женой Надеждой — своей главной опорой в жизни. Супруги идут рука об руку более 30 лет, воспитали сына Максима и дочь Ирину. Дети теперь уже взрослые, подрастает восьмилетняя внучка Настенька.



Сложно подсчитать, сколько километров железнодорожных путей за свою трудовую биографию проследовал машинист 2 класса Владимир Хуморов. Да это, наверное, и не нужно. Главное, он внес личный весомый вклад в бесперебойную работу железнодорожного хозяйства, ответственно обеспечивая безопасность людей.

Ольга Дмитриева.