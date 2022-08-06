Продлена бесплатная приватизация садовых участков

Радостная новость для дачников: до 1 марта 2031 года продлен срок бесплатной

приватизации садовых участков.

Данная норма отражена в федеральном законе № 312-ФЗ от 14.07.2022 г. Согласно закону получить участок у органов местного самоуправления бесплатно могут члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, созданных до 1 января 2019 года, а также члены СНТ и ОНТ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций.



«В Росреестр Чувашии часто обращаются граждане, которые владеют, например, дачным домиком и земельным участком еще с советских времен, но документов, кроме как членской книжки садовода, не имеют. Следует отметить, что согласно Земельному кодексу РФ предоставлением таких земель занимаются органы местного самоуправления. Поэтому необходимо обратиться с соответствующими документами в администрацию того района, где находится садовый участок. После принятия полномочным органом решения о предоставлении земельного участка в Росреестр будет направлено в электронном виде постановление для регистрации права», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.